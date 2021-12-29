Хотели сделать селфи: в Одесской области трое подростков провалились под лед

В Одесской области, в населенном пункте Корсунцы, трое местных подростков чуть не утонули. Они хотели заснимать личное селфи на льду, едва не стоившее им жизни. Об этом сообщает Нацполиция Одесского региона.

Ребята провалились под лед (фото из открытых источников)

Школьники зимнего дня хотели сфотографироваться на ледяной поверхности местного пруда. Они только немного отошли от берега, когда провалились под воду, ведь ледяное покрытие было еще тонким и ненадежным. Мальчишки, которым исполнилось от 11 до 14 лет, едва не утонули в холодной воде пруда.

К счастью, они не зашли по льду далеко от берега, так что, помогая друг другу, выбрались из водоема сами. Мокрые и замерзшие, зашли в ближайший дом, где попросили им помочь.

Жительница усадьбы сообщила о происшествии медиков и полицию. Подростки только переохладились.

Одесские полицейские, немедленно прибывшие по вызову, завезли детей по домам. Родители юных сорванцов понесут административное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Важно, что спасатели советуют при опасной ситуации на ломком льде, не паниковать. Не следует производить резкие движения и держаться на поверхности воды, чтобы не погрузиться с головой. Далее, раскинув руки в стороны, нужно зацепиться за кромку ледяного покрытия, а телу нанести горизонтальное положение. Тогда попытаться лечь грудиной на край ледяной поверхности, и уже потом забрасывать туда поочередно ноги. Когда вы уже на льду, медленно отползайте в сторону, где он прочнее и двигайтесь к берегу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области двое ровесников столкнулись на мопедах.

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