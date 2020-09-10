Хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют из страны

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Дмитрий Симоненко
Правоохранители
приняли решение депортировать с территории Украины паломников-хасидов, которые
устроили вчера погром на могиле цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщает
заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook Антон Геращенко
"Сегодня
Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из
Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", -
сообщает чиновник.
Также
Геращенко призывает к порядку прибывших в Умань гостей Украины и предупреждает,
что "гостеприимные украинцы не будут терпеть хамства и насилия". Также он
подчеркивает, что правоохранительные органы готовы продолжить превентивные меры
в виде депортаций из Украины в случае повторных хулиганских действий со стороны
паломников.
Известно,
что вчера группа неуправляемых лиц из числа паломников, прибывших в Умань,
снесли металлическое ограждение на месте захоронения рабби Нахмана, которое
было установлено с целью соблюдения социальной дистанции для предотвращения
распространения коронавируса.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал о том, что хасиды обещают избавить мир от коронавируса с
помошью молитв.
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