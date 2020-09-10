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Главная Новости Общество происшествия Хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют из страны
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Хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют из страны

На своей странице в Facebook Антон Геращенко обращается к прибывшим в Умань хасидам: "Уважаемые паломники, помните - вы гости Украины!"

сегодня, 19:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правоохранители приняли решение депортировать с территории Украины паломников-хасидов, которые устроили вчера погром на могиле цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Хасидов-паломников, устроивших дебош в Умани, депортируют из страны

Фото: Facebook Антон Геращенко

"Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - сообщает чиновник.

Также Геращенко призывает к порядку прибывших в Умань гостей Украины и предупреждает, что "гостеприимные украинцы не будут терпеть хамства и насилия". Также он подчеркивает, что правоохранительные органы готовы продолжить превентивные меры в виде депортаций из Украины в случае повторных хулиганских действий со стороны паломников.

Известно, что вчера группа неуправляемых лиц из числа паломников, прибывших в Умань, снесли металлическое ограждение на месте захоронения рабби Нахмана, которое было установлено с целью соблюдения социальной дистанции для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что хасиды обещают избавить мир от коронавируса с помошью молитв.


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