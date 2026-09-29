Гуманитарный кризис в оккупации: жителям Олешек катастрофически не хватает пищи

Временно оккупированный город Олешки Херсонской области находится на грани продовольственной катастрофы. Несмотря на то, что украинской стороне впервые за длительное время удалось доставить туда большую партию гуманитарных грузов, значительная часть жителей все равно остается без еды и молит о спасении.

Иллюстративное фото

Ситуацию в общине подробно описала в эфире телеканала "Киев24" руководительница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко. По ее данным, прямо в городе сейчас выживают около двух тысяч человек, среди которых ориентировочно 40 детей. Всего в общине насчитывается до шести тысяч граждан, однако условия их существования ужасающие.

"Пять из тринадцати населенных пунктов, входящих в состав нашей громады, фактически полностью стерты с лица земли, – отмечает Татьяна Гасаненко, – это прямое следствие интенсивных боевых действий".

Для поддержки тех, кто не смог эвакуироваться, украинские военные и волонтеры с весны периодически передавали лекарства и продукты. Однако прорыв большой колонны стал уникальной операцией, детали которой раскрыл заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "День.LIVE". Чиновник объяснил, что на протяжении нескольких месяцев специалисты тщательно искали пробелы во вражеской обороне.

"Мы долгое время анализировали, где именно у российских захватчиков есть так называемые "слепые зоны", – делится деталями Толоконников, – и именно через эти щели прокладывали маршруты для помощи нашим людям".

По словам представителя ОВА, летом поставки больших объемов приостановили, ведь местные жители могли частично прокормить себя благодаря урожаю из собственных приусадебных участков. Однако с наступлением осени ситуация с продовольствием в городе снова резко обострилась. Доставленных сейчас запасов части жителей хватит всего на одну-две недели, в то время как другие до сих пор остаются ни с чем. Следующая такая операция под большим вопросом.

"Пока нам удалось передать объемы, которых людям должно хватить примерно на 2–3 недели, — подчеркивает Александр Толоконников и предостерегает: — Когда представится следующий такой случай и удастся ли вообще повторить этот шаг — неизвестно. Оккупанты теперь полностью усилят бдительность и будут постоянно подстерегать, чтобы заблокировать наши новые попытки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация в регионе приобрела признаки откровенного геноцида, поскольку выезд из города заблокирован российскими минами и беспилотниками.



