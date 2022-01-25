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Готовил блюдо из сердца лося: Клопотенко ответил зоозащитникам, которые на него "наехали"

Евгений Клопотенко заявил, что не нарушает законы

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный в нашей стране повар Евгений Клопотенко до сих пор не нарушал законы нашей страны, так же не переступил ни через какой моральный принцип. Об этом звездный кулинар заявил в комментариях представителям союза UAnimals, обвиняющим повара в том, что он в собственном ресторане якобы может приготовить блюдо из сердца краснокнижного лося.

Готовил блюдо из сердца лося: Клопотенко ответил зоозащитникам, которые на него "наехали"

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

По словам Евгения, он может шутить о лосях, вместе с тем, что касается ситуации, которая имеет отношение к приготовлению продуктов, то придерживается определенных этических принципов. Если в блюдах использует мясо, то это из животных в сельском хозяйстве.

Повар отметил, что по своему принципу он не использует больше этого продукта, чем необходимо. Делает баланс на его альтернативах, готовит субпродукты и использует их в блюдах, чтобы не выбрасывать

Также Клопотенко соглашается, что в  его ресторанном заведении подают дичь. Но такие блюда готовят в ограниченном количестве. Мясо дичи поставляют официальные заготовители, которые соблюдают законодательство и работают по условиям договора с представителями фермерских хозяйств. Поэтому бобра и кабана, которые я использовал, – они от фермеров. Еще он призывает "сознательно относиться к продуктам и информации, с которой сталкиваетесь".

Вместе с тем представители зоозащитной организации сделали напоминание о том, что перед этим повар "о шутке не говорил" и предоставил ссылку на поставщика сердца краснокнижного животного.

Владелец ресторана резюмировал, что соглашается, что такого поставщика должны проверить определенные государственные органы, обладающие такими полномочиями. Со своей стороны он всегда готов продолжать диалог.

Готовил блюдо из сердца лося: Клопотенко ответил зоозащитникам, которые на него ”наехали” - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Клопотенко назвал главную задачу нового школьного питания в Украине.


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