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Горит самая известная психбольница мира

Произошел пожар в психбольнице Бродмур, где держали многих известных преступников.

сегодня, 12:20
Автор:
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Slava Kot
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На юге Англии произошел пожар в помещении психбольницы Бродмур. В медицинском учреждении содержались одни из самых известных преступников мира. В соцсеть попали кадры из горящего здания и дыма, поднимающегося над психушкой.

Горит самая известная психбольница мира

Психиатрическая больница Бродмур. Фото из открытых источников

Бродмур – это психиатрическая больница строгого режима, где отбывали свои сроки такие преступники, как Чарльз Бронсон, Ронни Крей, серийный убийца Питер Сатклифф, получивший прозвище "йоркширский резник" и убийца Роберт Модсли. В настоящее время среди других заключенных в больнице Бродмур находится Йен Болл, пытавшийся в 1974 году застрелить дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцессу Анну.

Пожар вспыхнул в одной из старых многоэтажек медицинского комплекса, построенного к 1900-м годам. Для ликвидации пожара было привлечено более 40 пожарных. О погибших или раненых не сообщалось. Специалисты устанавливают причину пожара.

Эти помещения с 2019 года перестали использоваться для содержания заключенных и людей с психическими заболеваниями. Новые постройки психбольницы Бродмур были построены рядом со старыми викторианскими.

В больнице находятся 240 заключенных, страдающих психическими заболеваниями. Обычно пациенты проводят здесь пять-шесть лет, но некоторые остаются гораздо дольше. Британцы из-за внешнего вида больницы с высокими стенами воспринимают Бродмур как тюрьму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое оружие чаще всего используют серийные убийцы.

Также "Комментарии" писали о том, как распознать психопата. Врач назвала восемь ключевых моментов, которые могут помочь в определении этого состояния.



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