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Голосуют за деньги в конвертах и должности, - экс-нардеп рассказал о последней беседе с умершим Поляковым

Антон Поляков поведал, что хотя и был выдвиженцем от «Слуги народа» на досрочных выборах в Верховную Раду летом 2019 года, однако ему никто из партии не помогал

сегодня, 15:15
Автор:

Елизавета Черных

Неожиданная смерть 33-летнего нардепа Антона Полякова остается топ-темой украинского медиапространства, 8 октября. Своим мнением о том, что могло произойти и почему, с изданием "Комментарии" поделился народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский.

Голосуют за деньги в конвертах и должности, - экс-нардеп рассказал о последней беседе с умершим Поляковым

Антон Поляков - фото из открытых источников

"Не стало Антона Полякова. Честный был депутат. Глубоко сочувствую близким и семье умершего. Я его в последний видел в среду на телеканале "Украина-24". Перед нашим общим эфиром у журналистки Виолетты Логуновой он мне лично рассказал все перипетии своей избирательной кампании", – делится Виталий Журавский.

По его словам, Антон Поляков поведал, что хотя и был выдвиженцем от "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду летом 2019 года, однако ему никто из партии не помогал. Ни финансово, ни медийно, ни юридически.

"Руководство на его звонки не брало трубку. А 206-й округ в Черниговской области, где он баллотировался, партия якобы заранее продала за солидную сумму киевскому бизнесмену Микитасю. Однако избиратели выбрали Полякова. На мой вопрос: "Трудно было расставаться с фракцией "Слуга народа", он ответил: "Нет. Я почувствовал облегчение, когда меня оттуда исключили. Это не те люди, которых я ожидал увидеть после избрания в Верховную Раду. Здесь голосуют за деньги в конвертах и должности. С идеологических и моральных принципов – это чужие для меня люди. И их надо разоблачать. Это я и делаю и буду делать публично". Напомню, что Антон Поляков возглавлял "Украинский центр противодействия преступности и коррупции" и из-за своей позиции стоял как кость в горле у казнокрадов. Допускаю, что его могли заказать и отравить", – резюмирует Виталий Журавский.

Ранее "Комментарии" писали, что в прокуратуре назвали причину смерти Антона Полякова. 


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Источник: https://comments.ua/
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