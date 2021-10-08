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В прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова

Следствие еще ожидает результатов других судебно-медицинских экспертиз

сегодня, 10:45
Автор:

Елизавета Черных

Смерть народного депутата Антона Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом свидетельствует вскрытие, о котором сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 

В прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова

Антон Поляков - фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что следствие еще ждет результатов других судебно-медицинских экспертиз. 

Напомним, что в пятницу, 8 октября, бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков  был найден без признаков жизни. Трагическим известием поделился экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Экс-глава Верховной Рады высказал надежду, что правоохранителям удастся установить истинную причину ухода в мир иной народного избранника.  Правоохранители столицы сообщили, что в пятницу, 8 октября, к ним поступила информация о том, что в Днепровском районе Киева обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины. Предварительно сотрудники правоохранительных органов установили, что политику стало плохо в такси. Несмотря на попытки медиков скорой помощи реанимировать политика, врачи констатировали смерть.  

Кроме того, было известно, что все ценные вещи погибшего на месте и нетронутые. Также видимых телесных повреждений нет, на теле следов пыток также не обнаружено.

Впервые об Антоне Полякове стало известно после внеочередных парламентских выборов в 2019 году. Тогда нардепу-мажоритарщику от "Слуги народа", представляющему Черниговщину, удалось занять место в Верховной Раде, сформировав монобольшинство. Но уже 15 ноября 2019 года Поляком был исключен "слугами" из фракции. По словам самих представителей партии, это произошло из-за нарушений неких договоренностей о совместном голосовании.  



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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4946494835361839
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