В прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова

Смерть народного депутата Антона Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом свидетельствует вскрытие, о котором сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Антон Поляков - фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что следствие еще ждет результатов других судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что в пятницу, 8 октября, бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков был найден без признаков жизни. Трагическим известием поделился экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

Экс-глава Верховной Рады высказал надежду, что правоохранителям удастся установить истинную причину ухода в мир иной народного избранника. Правоохранители столицы сообщили, что в пятницу, 8 октября, к ним поступила информация о том, что в Днепровском районе Киева обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины. Предварительно сотрудники правоохранительных органов установили, что политику стало плохо в такси. Несмотря на попытки медиков скорой помощи реанимировать политика, врачи констатировали смерть.

Кроме того, было известно, что все ценные вещи погибшего на месте и нетронутые. Также видимых телесных повреждений нет, на теле следов пыток также не обнаружено.

Впервые об Антоне Полякове стало известно после внеочередных парламентских выборов в 2019 году. Тогда нардепу-мажоритарщику от "Слуги народа", представляющему Черниговщину, удалось занять место в Верховной Раде, сформировав монобольшинство. Но уже 15 ноября 2019 года Поляком был исключен "слугами" из фракции. По словам самих представителей партии, это произошло из-за нарушений неких договоренностей о совместном голосовании.





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