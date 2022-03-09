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Голодные оккупанты с палками пошли во дворы воровать кур (ВИДЕО)

Российские оккупанты скатились к тому, что начали воровать кур

9 марта 2022, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Голодные агрессоры из России уже дошли до того, что начали похищать домашнюю птицу из крестьянских усадеб в селах. Об этом сообщает Telegram -канал Вооруженных сил Украины Война с оккупантами, разместив видеоролик.

Голодные оккупанты с палками пошли во дворы воровать кур (ВИДЕО)

Голодные солдаты начали воровать кур (фото из открытых источников)

"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", — эти строки сопровождают сюжет отснятых кадров.

На видео снят момент, как трое захватчиков из России пришли в крестьянскую усадьбу и начали ловить кур и прятать их в мешки. У одного солдата в руках была палка и ею он стал бить по мешкам с награбленной крестьянской птицей.

Где так "воевали" приезжие мародеры, авторы видео не указывают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты убегают в леса и оставляют записки. Российские военные теряют боеспособность и спасаются бегством. На опубликованных фото можно увидеть записки, оставленные вражескими солдатами. У них кафиры пишут следующее: "Извините, украинцы. Мы тоже – против войны. Мы вас любим". По словам украинских военных, а "освободители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все российские солдаты и офицеры, бегущие по лесам, теперь читают украинские листовки, как правильно сдаться в плен.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты грабят людей на дорогах в Сумской области. Агрессоры из России совершают грабежи и мародерства на автодорогах Сумщины. По этой причине жители области не могут отправиться в эвакуацию из своих разрушенных войной городов и сел.


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Источник: https://t.me/zsuwar/4118
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