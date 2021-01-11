kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.01.2021

BTC/USD

32297.05

ETH/USD

1007.25

LTC/USD

126.71

НБУ 11.01.2021

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Главный санврач Ляшко предупреждает украинцев о фейке
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный санврач Ляшко предупреждает украинцев о фейке

Мошенники пользуются личными данными главного санитарного врача страны

сегодня, 15:55
Автор:

Вечканова Елена

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новой схеме финансового мошенничества, что распространяется от его имени. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Главный санврач Ляшко предупреждает украинцев о фейке

Кто-то пытается нажиться на имени главного санврача страны. Фото из свободных источников

По словам Ляшко, мошенники звонят доверчивым украинцам, представляясь его именем, и призывают помочь финансово.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет!" — написал санврач в соцсети.

Кроме того, чиновник отметил, что возможны звонки от аферистов и в мессенджере Telegram. Все повторяется с точностью: человек на том конце провода представляется Виктором Ляшко и просит о срочном зачисления денег на указанный счет.

Главный санврач страны подчеркнул, что все это — большая мошенническая схема. Также мужчина призвал не доверять подобным сообщениям и звонкам.

"Ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" — отметил Виктор Ляшко.

Информацию о действиях мошенников должностному лицу сообщили представители Украинской Академии педиатрических специальностей. Также за внимательность Ляшко поблагодарил доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии в НМАПО имени П.Л. Шупика Федора Лапия.

Ранее "Комментарии" рассказывали о мошенниках, которые продали украинцам несуществующие товары на сумму около четверти миллиона гривен. Самое интересное, что преступники уже находились в тюрьме.

Также на портале можно узнать, как аферисты обманывают доверчивых граждан, представляясь работниками исполнительной службы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko?__cft__[0]=AZXXAAI0ANNyFJhWfgMZ-pW7OopRSVpQpQMlvwdNoGr1MFVbuKiFAxGm21uWy85mgZOIIrmkfJJQSm25k7P1cbi2iKiyGrXNuKJT4NghX8xd5nGngpHcSmdsvJQI4rrUa98&__tn__=-UC%2CP-R
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ