Главный санврач Ляшко предупреждает украинцев о фейке

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новой схеме финансового мошенничества, что распространяется от его имени. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Кто-то пытается нажиться на имени главного санврача страны. Фото из свободных источников

По словам Ляшко, мошенники звонят доверчивым украинцам, представляясь его именем, и призывают помочь финансово.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет!" — написал санврач в соцсети.

Кроме того, чиновник отметил, что возможны звонки от аферистов и в мессенджере Telegram. Все повторяется с точностью: человек на том конце провода представляется Виктором Ляшко и просит о срочном зачисления денег на указанный счет.

Главный санврач страны подчеркнул, что все это — большая мошенническая схема. Также мужчина призвал не доверять подобным сообщениям и звонкам.

"Ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" — отметил Виктор Ляшко.

Информацию о действиях мошенников должностному лицу сообщили представители Украинской Академии педиатрических специальностей. Также за внимательность Ляшко поблагодарил доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии в НМАПО имени П.Л. Шупика Федора Лапия.



Ранее "Комментарии" рассказывали о мошенниках, которые продали украинцам несуществующие товары на сумму около четверти миллиона гривен. Самое интересное, что преступники уже находились в тюрьме.

Также на портале можно узнать, как аферисты обманывают доверчивых граждан, представляясь работниками исполнительной службы.

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