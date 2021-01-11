Главный санврач Ляшко предупреждает украинцев о фейке

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Вечканова Елена
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новой схеме финансового мошенничества, что распространяется от его имени. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
Кто-то пытается нажиться на имени главного санврача страны. Фото из свободных источников
По словам Ляшко, мошенники звонят доверчивым украинцам, представляясь его именем, и призывают помочь финансово.
Кроме того, чиновник отметил, что возможны звонки от аферистов и в мессенджере Telegram. Все повторяется с точностью: человек на том конце провода представляется Виктором Ляшко и просит о срочном зачисления денег на указанный счет.
Главный санврач страны подчеркнул, что все это — большая мошенническая схема. Также мужчина призвал не доверять подобным сообщениям и звонкам.
Информацию о действиях мошенников должностному лицу сообщили представители Украинской Академии педиатрических специальностей. Также за внимательность Ляшко поблагодарил доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии в НМАПО имени П.Л. Шупика Федора Лапия.
Ранее "Комментарии" рассказывали о мошенниках, которые продали украинцам несуществующие товары на сумму около четверти миллиона гривен. Самое интересное, что преступники уже находились в тюрьме.
Также на портале можно узнать, как аферисты обманывают доверчивых граждан, представляясь работниками исполнительной службы.
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