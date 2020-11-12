Глава Минздрава Степанов возмутился скандальной рекламой "Эпицентра"

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Сергей Медведев
"Креативная" реклама сети гипермаркетов "Эпицентр" вызвала резонанс не только в соцсетях — люди возмущены тем, что строительный магазин продолжает работать, несмотря на ужесточение карантина на выходные. На скандальный рекламный пост отреагировал и министр здравоохранения Максим Степанов.
В целом же, недовольство граждан вызывает не только несколько неоправданный юмор менеджеров "Эпицентра", сколько их глумление над ситуацией и несоблюдение правил карантина в период эпидемии.
Как сообщал портал "Комментарии", во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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