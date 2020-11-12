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Глава Минздрава Степанов возмутился скандальной рекламой "Эпицентра"

Министр предложил менеджерам "Эпицентра" покуражиться перед врачами

сегодня, 11:09
Автор:

Сергей Медведев

"Креативная" реклама сети гипермаркетов "Эпицентр" вызвала резонанс не только в соцсетях — люди возмущены тем, что строительный магазин продолжает работать, несмотря на ужесточение карантина на выходные. На скандальный рекламный пост отреагировал и министр здравоохранения  Максим Степанов. 

Глава Минздрава Степанов возмутился скандальной рекламой "Эпицентра"

"Вчера на заседании правительства было принято решение о введении в Украине "карантина выходного дня". И скажу вам откровенно, меня просто возмутил пост в социальных сетях от "Эпицентра". Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться — поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: "Помогите, пожалуйста", Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека — особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?", достаточно эмоционально сказал чиновник.

В целом же, недовольство граждан вызывает не только несколько неоправданный юмор менеджеров "Эпицентра", сколько их глумление над ситуацией и несоблюдение правил карантина в период эпидемии.

Глава Минздрава Степанов возмутился скандальной рекламой ”Эпицентра” - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.


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