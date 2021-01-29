Где в Украине происходит больше всего самоубийств — пугающая статистика

В нелегком по всех смыслах 2020 году в Украине произошло 7654 самоубийства. О такой печальной статистике сообщает издание chas.news, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел.

По сравнению с 2019 году, в 2020-м украинцы чаще совершали самоубийство. Фото из открытых источников

Самое большое количество самоубийств зарегистрировано на территории Днепропетровской области — 745 случаев. В тройку не лучших лидеров также вошли Харьковская (597) и Одесская (523) области.

Меньше всего накладывали на себя руки жители Западной Украины. Антирекордсменом стала Тернопольщина — всего 108 случаев. Также не самым большим количество самоубийц, ушедших в мир иной, "отличились" Черновицкая (111) и Ровненская (154) области.





Довольно высокий показатель суицидов зафиксирован на территории Киева и области. Так, в столице покончило с собой 356 лиц. В области эта цифра слегка больше — 461.

Стоит заметить, что по сравнению с 2019 годом — 7730 случаев — количество самоубийств все же возросло. Общее количество смертей из-за лично причиненных себе умершими увечий увеличилось в Запорожской, Киевской, Житомирской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Ивано-франковской, луганской, Закарпатской, Черниговской, Ровненской и Черновицкой областях.

Если рассчитывать среднее количество самоубийств по стране (без отдельного учета Киева), выходит показатель в 318,5 случаев на регион.

По мнению психологов, общий процент таких смертей увеличился из-за морального давления на почве пандемии коронавируса и всевозможных карантинов. Впрочем, подобная картина характерна для большинства стран мира в период глобальных ограничений.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, согласно статистике, в Украине мужчины чаще, чем женщины, совершают самоубийства — как минимум, в пять раз. В целом же, считается, что каждые 40 секунд в мире кто-то самостоятельно уходит из жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!