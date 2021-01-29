Где в Украине происходит больше всего самоубийств — пугающая статистика

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Вечканова Елена
В нелегком
по всех смыслах 2020 году в Украине произошло 7654 самоубийства. О такой
печальной статистике сообщает издание chas.news, ссылаясь на данные
Министерства внутренних дел.
По сравнению с 2019 году, в 2020-м украинцы чаще совершали самоубийство. Фото из открытых источников
Самое
большое количество самоубийств зарегистрировано на территории Днепропетровской
области — 745 случаев. В тройку не лучших лидеров также вошли Харьковская (597)
и Одесская (523) области.
Меньше всего накладывали на себя руки жители Западной Украины. Антирекордсменом стала Тернопольщина — всего 108 случаев. Также не самым большим количество самоубийц, ушедших в мир иной, "отличились" Черновицкая (111) и Ровненская (154) области.
Довольно
высокий показатель суицидов зафиксирован на территории Киева и области. Так,
в столице покончило с собой 356 лиц. В области эта цифра слегка больше — 461.
Стоит
заметить, что по сравнению с 2019 годом — 7730 случаев — количество самоубийств
все же возросло. Общее количество смертей из-за лично причиненных себе умершими
увечий увеличилось в Запорожской, Киевской, Житомирской, Сумской, Херсонской,
Николаевской, Ивано-франковской, луганской, Закарпатской, Черниговской,
Ровненской и Черновицкой областях.
Если
рассчитывать среднее количество самоубийств по стране (без отдельного учета
Киева), выходит показатель в 318,5 случаев на регион.
По
мнению психологов, общий процент таких смертей увеличился из-за морального
давления на почве пандемии коронавируса и всевозможных карантинов. Впрочем,
подобная картина характерна для большинства стран мира в период глобальных
ограничений.
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, что, согласно статистике, в Украине мужчины чаще, чем женщины, совершают самоубийства — как минимум, в пять раз. В целом же,
считается, что каждые 40 секунд в мире кто-то самостоятельно уходит из жизни.
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