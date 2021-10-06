Фронт и переговоры: что ждет Донбасс в ближайшее время

Оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе. С начала октября их уже – больше тридцати, есть погибшие и раненые.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что, если бы Москва была настроена на диалог с Киевом, то дата и место встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского были бы давно уже определены.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать в ближайшее время на фронте и в переговорном процессе касательно урегулирования конфликта на Донбассе.

Путин видит, что мы не сдаемся. Ищет какие-то другие пути

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что перемирие на Донбассе в прошлом году Кремль согласился с определенной целью. Которой не достигнул.

"Путин это делал, чтобы мы начали работать непосредственно с ОРДЛО, провели легитимизацию. А раз не "оценили" этот путинский шаг навстречу Украине, со стороны агрессора повысилась интенсивность боевых действий. Придерживаться перемирия со стороны Украины стало неприемлемым. Потому новое руководство вооруженных сил в лице главкома ВСУ Валерия Залужного приняло решение (понятно, что получив "добро" высшего политического руководства) давать ответ на обстрелы, показывать зубы, демонстрировать свои возможности. А возможности есть. И антидроновские ружья, и ударные турецкие дроны Bayraktar TB2 завезены на восток. И переместились туда антиснайперские группы", – отмечает генерал.

По его словам, ранее, чтобы давать "ответку", подразделениям вооруженных сил Украины надо было добиться разрешения "по команде". А это вплоть до Киева – долго, нудно и не всегда своевременно. Теперь этой формальности нет. Как следствие – у оккупантов непропорциональные, по сравнению с нашими, потери.

"Путин видит, что мы не сдаемся. Ищет какие-то другие пути. Похоже, очная встреча между Зеленским и Путиным всё же состоится. Потихоньку идет развитие ситуации, – считает Игорь Романенко. – Россия уже не против, чтобы принимали участие в переговорном процессе американцы. По некоторым данным, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд должна подъехать в Москву – если не в октябре, но в ноябре. Она теперь украинским вопросом занимается в администрации Байдена".

Хоть россияне акцентируют, что не будут говорить о Крыме, но закулисно, по мнению генерала, могут говорить и о Крыме, и о Донбассе, и о газе.

"По газу Путин "воспитывает" сейчас всю Европу. То и дело обновляется рекорд цен. И мы, к сожалению, энергетически серьезно зависимы, поскольку не прорвали блокаду внутренних газовых и нефтяных олигархов. Возможности увеличить внутриукраинскую добычу есть, но этого не дают сделать, – отмечает генерал. – Путин же использует военное и газовое давление, чтобы перед переговорами иметь максимальное количество козырей на руках. Вопрос – с какими картами выйдем на эти переговоры мы".

Если что-то и начнется, то весной. А пока же будет продолжаться ситуация – ни войны, ни мира

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что эскалации сейчас нет и в обозримом будущем не будет. Хоть войска и военная техника россиян остаются рядом с нашими границами.

Это для Кремля успех, надо его не просто удержать, но и закрепить в политической плоскости. Подсадить Европу на российский газовый крючок. И в этом смысле ему усиление боевых действий сейчас ни к чему. Так что, если перефразировать Ремарка, на Восточном фронте будет без перемен. Но мелкие вылазки и провокации не прекратятся. Особенно – 14 октября, когда отмечает Покрова, а также День защитников и защитниц Украины. Путинцы любят омрачать нам праздники", – подчеркивает Виктор Бобыренко. "Для Путина главное начать прокачивать газ по "Северному потоку-2". А недавно еще и заключен договор с Венгрией о транзите газа в обход Украины.

Что касается переговорного процесса, пока, по мнению аналитика, не видно, чтобы намечались какие-то прорывы. Путин будет продолжать развивать успех.

"Заложников для обмена хозяин Кремля будет придерживать для более лучших (с его точки зрения) времен. Будет много разговоров-споров в ТКГ, но это ничем не закончится. В зиму, когда "зеленки" (зелень, листва, трава, позволяющая лучше маскироваться – прим. ред.) нет, тяжелее диверсионным группам работать, подтягивать технику и войска. Если что-то и начнется, то весной. А пока же будет продолжаться ситуация – ни войны, ни мира", – прогнозирует Виктор Бобыренко.

Ранее "Комментарии" писали, что близкий друг Путина дал ответ — вернет ли Россия Крым и Донбасс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!