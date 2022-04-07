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Филатов заявил, что Днепр может не справиться с наплывом эвакуированных людей: подробности

Борис Филатов заявил, что кроме Днепра есть другие безопасные места, где также оказывают помощь

7 апреля 2022, 17:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Мэр города Днепр Борис Филатов дал объяснение своему призыву к эвакуации. Чиновник сказал, что город не сможет принять сколько приезжих, прибывающих в Днепр из восточных регионов страны. Об этом Днепровский городской голова сообщил на своей странице в социальных сетях.

Филатов заявил, что Днепр может не справиться с наплывом эвакуированных людей: подробности

Борис Филатов (фото из открытых источников)

По словам Бориса Филатова, он, только началась российская агрессия, обратился к мамам с детьми и пожилым людям переехать в безопасные регионы. Еще городской голова сообщил, что город стал приютом для всех беженцев из Луганского, Донецкого и Харьковского регионов. Поэтому в эти дни город может не справиться с нагрузками.

"Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном". областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", — подытожил мэр Днепра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как общины в центре и на западе принимают переселенцев . Из регионов, где ведутся боевые действия, продолжается эвакуация гражданского населения. Ранее мы сообщали о ситуации в общинах, принимающих переселенцев в центре и на западе Украины. в Закарпатской военной администрации, в области уже зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев, из них более 37 тысяч детей и более 250 человек с инвалидностью. Для расселения используют 290 коммунальных заведений. В области работает 296 мест питания для переселенцев, финансируемых из местного бюджета. Общее количество граждан, получающих горячие обеды свыше 16 тысяч.


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Источник: https://www.facebook.com/100002157183088/posts/5009583795790144/?d=n
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Обсуждения

Виктор

7 апреля 2022, 18:34

Стыдитесь Филатов. Даже если бы вся Украина вынужденна эвакуироваться в Днепр, вы должны решать как разместить людей, а не взывать, что не можете разместить несколько тысяч. Днепряне должны подумать перед выборами, на месте ли такой мэр Днепра.

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