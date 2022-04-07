Филатов заявил, что Днепр может не справиться с наплывом эвакуированных людей: подробности

Мэр города Днепр Борис Филатов дал объяснение своему призыву к эвакуации. Чиновник сказал, что город не сможет принять сколько приезжих, прибывающих в Днепр из восточных регионов страны. Об этом Днепровский городской голова сообщил на своей странице в социальных сетях.

Борис Филатов (фото из открытых источников)

По словам Бориса Филатова, он, только началась российская агрессия, обратился к мамам с детьми и пожилым людям переехать в безопасные регионы. Еще городской голова сообщил, что город стал приютом для всех беженцев из Луганского, Донецкого и Харьковского регионов. Поэтому в эти дни город может не справиться с нагрузками.

"Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном". областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", — подытожил мэр Днепра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как общины в центре и на западе принимают переселенцев . Из регионов, где ведутся боевые действия, продолжается эвакуация гражданского населения. Ранее мы сообщали о ситуации в общинах, принимающих переселенцев в центре и на западе Украины. в Закарпатской военной администрации, в области уже зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев, из них более 37 тысяч детей и более 250 человек с инвалидностью. Для расселения используют 290 коммунальных заведений. В области работает 296 мест питания для переселенцев, финансируемых из местного бюджета. Общее количество граждан, получающих горячие обеды свыше 16 тысяч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!