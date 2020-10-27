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Владимир Лавский
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян госпитализирован в Москве с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает телеграм канал Mash.
По данным источника, в понедельник, 26 октября Петросян сдал тест на COVID-19, а сегодня получил положительный результат. Врачи долгое время не смогли к нему дозвониться, чтобы передать данные экспертизы. А когда обнаружили в своей квартире, то настояли на немедленной госпитализации, артист выглядел не очень и чувствовал себя плохо.
Как ранее сообщали "Комментарии", Петросян впервые показал маленького сына.
Своего сына он назвал, вероятно, в честь собственного отца — Вагана. В комментариях пользователи сразу же начали спрашивать у Петросяна, кто является матерью ребенка, на что тот ответил — "Жена".
После развода с Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года, в СМИ новой женой Петросяна называют 31-летнюю Татьяну Брухунову, которая на протяжении длительного времени работает помощницей артиста.
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