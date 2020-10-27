Известный советский и российский юморист Евгений Петросян госпитализирован в Москве с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает телеграм канал Mash.

По данным источника, в понедельник, 26 октября Петросян сдал тест на COVID-19, а сегодня получил положительный результат. Врачи долгое время не смогли к нему дозвониться, чтобы передать данные экспертизы. А когда обнаружили в своей квартире, то настояли на немедленной госпитализации, артист выглядел не очень и чувствовал себя плохо.

"Вот недавно удалось пообщаться с Евгением Петросяном. Сейчас у него нет температуры, да и чувствует себя хорошо. Он сам решил уехать в больницу, потому что вирус, да и возраст уже не тот", — заявил адвокат артиста Сергей Жорин.

Как ранее сообщали "Комментарии", Петросян впервые показал маленького сына.

Своего сына он назвал, вероятно, в честь собственного отца — Вагана. В комментариях пользователи сразу же начали спрашивать у Петросяна, кто является матерью ребенка, на что тот ответил — "Жена".

После развода с Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года, в СМИ новой женой Петросяна называют 31-летнюю Татьяну Брухунову, которая на протяжении длительного времени работает помощницей артиста.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!