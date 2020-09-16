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Фотофакт: Петросян впервые показал маленького сына

Назван сын в честь отца артиста - Ваганом

сегодня, 11:43
Автор:

Владимир Лавский

Известный артист Евгений Петросян впервые опубликовал фото с маленьким сыном. Данный пост появился на странице 75-летнего Петросяна в Инстаграме. 

Фотофакт: Петросян впервые показал маленького сына

"А вот и он, Ваган Евгеньевич Петросян", - подписал пост артист. 

Своего сына он назвал, вероятно, в честь собственного отца - Вагана. В комментариях пользователи сразу же начали спрашивать у Петросяна, кто является матерью ребенка, на что тот ответил - "Жена". 

После развода с Еленой Степаненко, с которой они прожили 33 года, в СМИ новой женой Петросяна называют 31-летнюю Татьяну Брухунову, которая на протяжении длительного времени работает помощницей артиста. 


Ранее Брухунова вышла в прямой эфир в Инстаграме, где отвечала на вопросы подписчиков. 

Интернет-пользователи не обошли и тему личной жизни: "Покажи обручальное кольцо", "Татьяна, роди пятерых детей Петросяну". На такие комментарии Брухунова отреагировала достаточно резко: "Пять? Спасибо! Будем стараться. А нижнее белье вместо кольца вам не показать?".



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