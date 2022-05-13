Эвакуация бойцов из "Азовстали": Верещук призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров

Глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об эвакуации украинских защитников из "Азовстали". По ее словам, сейчас ведутся очень сложные переговоры с врагом. Об этом она написала в соцсетях.

Ирина Верещук отметила, что кроме азовцев на территории завода находятся нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона.

"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. строгие реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход", — отметила Верещук.

Также она призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров. Ведь сейчас продолжаются очень сложные переговоры с врагом, а результаты могут не удовлетворить всех.