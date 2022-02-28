Эвакуационный транспорт, ехавший в Волноваху, попал под обстрел российских градов

28 февраля эвакуационный транспорт, направлявшийся в Волноваху, был обстрелян российскими оккупантами. Они били по транспорту из градов. Такое заявление сделал глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко. Об этом сообщает Суспільне.

Последствия обстрела - Суспільне/ВГА Волновахи

Пока сообщается, что вся эвакуационная колонна невредима и находится в укрытии.

Также предоставили информацию о состоянии находившихся в транспорте людей. В настоящее время весь состав эвакуационной колонны жив и находится в укрытиях.

Как только обстрелы будут прекращены, колонна для эвакуации людей выедет в Волноваху.

"Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все Волновахи хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям", — сообщил Кириленко.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Сумской области в Ахтырке взорвали нефтебазу: вражеская техника идет в областной центр. Об этом в Телеграмм-канале заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Чиновник рассказал, что нефтебазу взорвали 28 февраля в обед. Кроме этого, чиновник добавил, что в направлении Сум едет колонна с вражеской техникой.

Также "Комментарии" писали, что в Ахтырке кафиры на БТР расстреляли автомобиль с людьми. Около часа назад в Ахтырском районе были расстреляны люди, которые ехали на легковом авто. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Павел Кузьменко. По словам градоначальника, перед поселком городского типа Чупаховка враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Оккупанты выбросили из машины пассажиров и поехали на этом же авто в сторону Чупаховки.

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