Эвакуационная колонна из Сум уже заехала на территорию Полтавщины (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на территорию Полтавской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Фейсбук.
Беженцы - фото из открытых источников
Лунин также опубликовал видео с движением колонны автобусов и автомобилей в Полтавской области.
Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил, что происходила стрельба на одном из блокпостов на въезде в Сумы.
Как сообщали ранее "Комментарии", ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением". Несмотря на российское вторжение и множество жертв действий оккупантов, ООН рекомендовало сотрудникам называть войну против Украины "конфликтом" или "военным наступлением". ООН запретило использование украинского флага в социальных сетях или веб-сайтах.
Также "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.
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