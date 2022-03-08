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Эвакуационная колонна из Сум уже заехала на территорию Полтавщины (ВИДЕО)

Появилось видео с движением колонны автобусов и автомобилей на территории Полтавской области

8 марта 2022, 19:04
Автор:

Карина Ожерельева
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Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на территорию Полтавской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Фейсбук.

Эвакуационная колонна из Сум уже заехала на территорию Полтавщины (ВИДЕО)

Беженцы - фото из открытых источников

"Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область. Слава Украине", — говорится в сообщении Лунина.

Лунин также опубликовал видео с движением колонны автобусов и автомобилей в Полтавской области.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил, что происходила стрельба на одном из блокпостов на въезде в Сумы.

"Да, была стрельба на выезде из Сум на роменской трассе — это шла техника РФ в сопровождении танка. Они вели свою артиллерию, и когда увидели блокпост, открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям и затем пошли дальше в сторону объездной" , – сообщил Живицкий.

Как сообщали ранее "Комментарии", ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением". Несмотря на российское вторжение и множество жертв действий оккупантов, ООН рекомендовало сотрудникам называть войну против Украины "конфликтом" или "военным наступлением". ООН запретило использование украинского флага в социальных сетях или веб-сайтах.

Также "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3423724-evakuacijna-kolona-iz-sum-uze-zaihala-na-teritoriu-poltavsini.html
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