Эвакуационная колонна из Сум уже заехала на территорию Полтавщины (ВИДЕО)

Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на территорию Полтавской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Фейсбук.

Беженцы - фото из открытых источников

"Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область. Слава Украине", — говорится в сообщении Лунина.

Лунин также опубликовал видео с движением колонны автобусов и автомобилей в Полтавской области.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил, что происходила стрельба на одном из блокпостов на въезде в Сумы.

"Да, была стрельба на выезде из Сум на роменской трассе — это шла техника РФ в сопровождении танка. Они вели свою артиллерию, и когда увидели блокпост, открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям и затем пошли дальше в сторону объездной" , – сообщил Живицкий.

Как сообщали ранее "Комментарии", ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением". Несмотря на российское вторжение и множество жертв действий оккупантов, ООН рекомендовало сотрудникам называть войну против Украины "конфликтом" или "военным наступлением". ООН запретило использование украинского флага в социальных сетях или веб-сайтах.

Также "Комментарии" писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.

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