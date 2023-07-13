С момента создания ядерного оружия, оно было одной из самых больших угроз для человечества. Однако опросы среди специалистов в разных областях указывают, что человечество столкнулось с новой угрозой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Эксперты назвали вероятность вымирания человечества к 2100 году. Фото: Shutterstock

Издание The Economist провело опрос о самых больших угрозах человечеству среди двух групп. В первую попали эксперты по ядерной войне, биологическому оружию, искусственному интеллекту и специалисты других направлений. Вторая группа состояла из "суперпрогнозистов", которые делали точные прогнозы разных событий, в частности, результатов выборов и начала войн.

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Обеим группам было предложено спрогнозировать вероятность глобальной катастрофы или вымирания человечества к 2100 году из-за определенной угрозы. Под глобальной катастрофой определена гибель 10% населения планеты, что равнялось бы 800 млн человек. Например, во Второй мировой войне погибли около 3% населения. Под вымиранием обозначили событие, которое привело к уничтожению всех людей, с возможным исключением в 5 тыс. выживших.

Эксперты подсчитали, что общая вероятность глобальной катастрофы к 2100 году составляет примерно 20%, а вероятность вымирания – 6%. "Суперпрогнозисты" оценили возможность этих событий в 9% и 1% соответственно.





Больше рисков вымирания человечества указали специалисты по искусственному интеллекту. Они оценили в 12% возможность глобальной катастрофы из-за искусственного интеллекта, а вымирание человечества в 3%. Эксперты по ядерным исследованиям указали, что вероятность глобальной катастрофы из-за ядерной войны составляет около 7%, в то время как вымирание человечества меньше процента.

В свою очередь "суперпрогнозисты" считают ядерную войну самой возможной для катастрофы — более 3%. Однако по поводу вымирания человечества "суперпрогнозисты" склоняются больше к угрозе искусственного интеллекта — 0,38%. Другие варианты набрали менее 0,01%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск решил создать новую компанию, которая будет заниматься искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали об ученых, показавших, как будет выглядеть ядерная война.