Экс-нардеп Царев шокировал известием о смерти дочери-подростка: "не смог ее защитить"

Бывший народный избранник от "Партии регионов", беглый политик Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины. Трагическим известием экс-нардеп поделился на странице в Facebook, передает OBOZREVATEL.

Олег Царев - фото из открытых источников

Издание отмечает, что судя по фотографии, которую опубликовал в социальной сети Царев, девушка умерла 15 июля. Однако деталей трагедии и ее причин, политик не озвучил.

"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", – написал экс-депутат парламента.

Издание отмечает, что во время Революции достоинства Царев поддерживал силовой разгон протестующих, а также выступал за необходимость проведения референдумов в так называемых "Л/ДНР". В 2016 году политик был объявлен в международный розыск.

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