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Главная Новости Общество происшествия Экс-нардеп Царев шокировал известием о смерти дочери-подростка: "не смог ее защитить"
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Экс-нардеп Царев шокировал известием о смерти дочери-подростка: "не смог ее защитить"

Судя по фотографии, девушка умерла 15 июля

сегодня, 21:03
Автор:

Елизавета Черных

Бывший народный избранник от "Партии регионов", беглый политик Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины. Трагическим известием экс-нардеп поделился на странице в Facebook, передает OBOZREVATEL. 

Экс-нардеп Царев шокировал известием о смерти дочери-подростка: "не смог ее защитить"

Олег Царев - фото из открытых источников

Издание отмечает, что судя по фотографии, которую опубликовал в социальной сети Царев, девушка умерла 15 июля. Однако деталей трагедии и ее причин, политик не озвучил. 

"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", – написал экс-депутат парламента. 

Издание отмечает, что во время Революции достоинства Царев поддерживал силовой разгон протестующих, а также выступал за необходимость проведения референдумов в так называемых "Л/ДНР". В 2016 году политик был объявлен в международный розыск. 

Напомним, что на одном из турецких курортов неожиданная смерть постигла бывшего главного полицейского Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Ему стало плохо прямо во время отдыха, оборвался тромб. Бывший полицейский после своего увольнения, которое произошло из-за вмешательства только что избранного президента Владимира Зеленского, работал проректором одного из крупнейших полицейских вузов страны — Днепропетровского университета. Его руководство уже выразило свои соболезнования родным покойного.

Также издание "Комментарии" сообщало, что поклонники британской версии сериала об известном детективе Шерлоке Холмсе глубоко скорбят. Согласно информации BBC News, не стало 84-летней актрисы Уны Стаббс, очаровавшей многих зрителей в роли неунывающей домовладелицы Шерлока, миссис Хадсон. Стаббс смогла добиться популярности еще в 60-х годах прошлого века. Она известна как по старым работам "Летние каникулы", "До тех пор, пока смерть не разлучит нас", "Башни Фолти", так и по более современным — по типу "Мисс Марпл: забытое убийство".



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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/eks-nardep-tsarev-soobschil-o-smerti-17-letnej-docheri-foto.htm?_gl=1*jaxfyj*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTgyNDY1OS4xNjUuMS4xNjI5ODI2NjMzLjA.&_ga=2.23955322.1708967976.1629810874-227395441.16206
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