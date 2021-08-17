В Турции на курорте внезапно умер бывший глава полиции Днепропетровщины: подробности

На одном из турецких курортов неожиданная смерть постигла бывшего главного полицейского Днепропетровщины Виталия Глуховерю. Ему стало плохо прямо во время отдыха, оборвался тромб. Об этом сообщает "Днепр областной".

Виталий Глуховеря (фото из открытых источников)

Бывший полицейский после своего освобождения, которое произошло за вмешательство только что избранного президента Владимира Зеленского, работал проректором одного из крупнейших полицейских вузов страны — Днепропетровского университета. Его руководство уже выразило свои соболезнования родным покойного.

К слову, именно оставив должность ректора этого национального вуза и научную карьеру, Глуховеря стал начальником одного из крупнейших областных управлений Национальной полиции Украины — Днепропетровского.

Превышение власти стоило 57-летнему генералу его успешной карьеры и службы в полиции.

Это произошло в сентябре 2018 года. Патрульный экипаж полиции за грубое нарушение правил дорожного движения остановил элитную иномарку Range Rover. Принципиальные полицейские очевидно знали, что это автомобиль их руководителя. Но действовали по закону, честно выполняя свои обязанности. Руководил иномаркой водитель генерала. Он не хотел общаться с патрульными, зато проинформировал об инциденте Глуховерю. Поэтому задерживать патрульный экипаж приехал спецподразделение Корд.

О скандальном задержании стало известно в столице. Работники столичного управления ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий руководителем ГУ Нацполиции на Днепропетровщине.

Сказал свое слово и президент Владимир Зеленский, возмущенный этой историей. Он немедленно приказал тогдашнему главе Министерства внутренних дел Арсена Авакова освободить генерала. Следовательно, главу полиции Днепропетровщины Виталия Глуховерю освободили с этой должности.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что нацгвардийци устроили смертельную аварию на Днепропетровщине

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