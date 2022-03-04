Его смерть вызывает вопросы: украинский олигарх был найден повешенным

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Светлана Шкурупий
Известный
олигарх Михаил Уотфорд (Толстошея), родившийся в Украине, был найден повешенным
в графстве Суррей (Британия), в своем особняке. Об этом сообщает издание Daily
Mail.
Михаил Уотфорд (фото из открытых источников)
Миллиардер
заработал свое состояние на добыче нефти и газа, в начале 2000-х годов он
эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и занялся недвижимостью. Его
близкий друг сообщил, что Михаила очень расстроила ситуация, развернувшаяся в
Украине и война очень повлияла на его душевное состояние.
Еще
один товарищ миллиардера подчеркнул, что "его смерть вызывает
вопросы", потому что у него не было причин сводить счеты с жизнью, у
олигарха была красивая жена, дети, роскошный дом.
Некоторые
СМИ отмечают, что магнат скончался после того, как Лондон опубликовал список
лиц, попадающих под санкции в связи с российской агрессией в Украине. Но
Уотфорда в нем не было, потому что у него не было тесных связей с президентом
РФ Владимиром Путиным.
В
полиции заявили, что расследовании смерти олигарха продолжается, но в этом деле
есть какие-то "подозрительные обстоятельства".
Напомним,
что против Российской
Федерации, которая 24 февраля напала на Украину, Европейский союз ввел жесткие санкции. Под них попали и российские олигархи. Первым представителем крупного
бизнеса в РФ, который призвал остановить "кровопролитие" стал владелец "Альфа-банка", миллиардер Михаил Фридман.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что швейцарский миллиардер Хансйорг
Висс сообщил, что имеет предложение о том, чтобы приобрести футбольный клуб
"Челси", владельцем которого является миллиардер Роман Абрамович из
России. Он боится санкций.
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