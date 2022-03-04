Его смерть вызывает вопросы: украинский олигарх был найден повешенным

Известный олигарх Михаил Уотфорд (Толстошея), родившийся в Украине, был найден повешенным в графстве Суррей (Британия), в своем особняке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Михаил Уотфорд (фото из открытых источников)

Миллиардер заработал свое состояние на добыче нефти и газа, в начале 2000-х годов он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и занялся недвижимостью. Его близкий друг сообщил, что Михаила очень расстроила ситуация, развернувшаяся в Украине и война очень повлияла на его душевное состояние.

Еще один товарищ миллиардера подчеркнул, что "его смерть вызывает вопросы", потому что у него не было причин сводить счеты с жизнью, у олигарха была красивая жена, дети, роскошный дом.

Некоторые СМИ отмечают, что магнат скончался после того, как Лондон опубликовал список лиц, попадающих под санкции в связи с российской агрессией в Украине. Но Уотфорда в нем не было, потому что у него не было тесных связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

В полиции заявили, что расследовании смерти олигарха продолжается, но в этом деле есть какие-то "подозрительные обстоятельства".

Напомним, что против Российской Федерации, которая 24 февраля напала на Украину, Европейский союз ввел жесткие санкции. Под них попали и российские олигархи. Первым представителем крупного бизнеса в РФ, который призвал остановить "кровопролитие" стал владелец "Альфа-банка", миллиардер Михаил Фридман.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил, что имеет предложение о том, чтобы приобрести футбольный клуб "Челси", владельцем которого является миллиардер Роман Абрамович из России. Он боится санкций.

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