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Дюжев и Долина приехали в оккупированный Донецк: подробности (ВИДЕО)

Актер Дмитрий Дюжев и певица Лариса Долина поддерживают путинский режим

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева
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российские пропагандисты, актер Дмитрий Дюжев и певица Лариса Долина приехали в оккупированный Донецк. Артисты, поддерживающие кремлевскую тиранию, возложили цветы к памятнику жертвам фашизма. Соответствующее видео появилось в российских соцсетях.

Дюжев и Долина приехали в оккупированный Донецк: подробности (ВИДЕО)

Дюжев и Долина приехали в оккупированный Донецк (скриншот с видео)

Позже Долина рассказала в интервью пропагандистским российским СМИ, что чувствует "неумеренную гордость за народ Донбасса, который продолжает бороться за свою страну и свободу".

В Украине уже успели отреагировать на пропагандистский десант. Так политолог Алексей Голобуцкий отметил, что Дюжев похож на скандального предателя Царева.

"Похмельного Дюжева (актер из сериала "Бригада") притащили в Донецк положить гвоздички "жертвам фашизма". Хотя бы аспиринчику дали. И двигается как недотесанный Буратино. Ну просто брат-близнец Царева! И писок такой же синюшный",- отметил экпер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что это не первый визит российских артистов, поддерживающих путинский режим. Так, в оккупированный Донбасс приехал Григорий Лепс . Артист, поддерживающий кремлевский режим и политику, на машине ездит вместе с оккупантами и поет вместе с ними свои песни. Видео из своей поездки Лепс выложил в свой Telegram-канал. На видео находившийся за рулем водитель говорит, что они приехали попеть, отвлечь, поддержать оккупантов. Сам Лепс говорит, что собирается посетить раненых военных России и подарить им свои альбомы. Известно, что исполнитель "рюмки водки" попал в список TheyLoveWar. Ведь Лепс поддерживает путинский режим, войну в Украине. Также из-за санкций он потерял около 20 миллионов долларов.


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Источник: https://www.facebook.com/100001597385809/videos/331204769123564/
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