Двухлетний мальчик сам переходил дорогу во Львове (ВИДЕО)

О потерянном ребенке на улице Витовского во Львове сообщила прохожая. Женщина заметила, как маленький мальчик без сопровождения взрослых переходил дорогу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Львовской области.

Иллюстративное фото

Следуя указанному адресу, львовские патрульные Денис Леськив и Святослав Богданец выяснили, что об исчезновении 2-летнего сына на линию 102 сообщила взволнованная мать.

Инспекторы усадили ребенка в служебный автомобиль и поехали на встречу с матерью. В служебном автомобиле Ярема, увидев мать, обрадовался.

Мать искренне поблагодарила за оперативность и помощь обратившейся в полицию патрульных и прохожих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ребенок чуть не задохнулся на пожаре: как спасли мальчика (ВИДЕО)

Событие произошло в квартире на втором этаже девятиэтажки в Николаеве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Во время разведки в одной из плотно задымленных комнат спасатели обнаружили семилетнего мальчика и вынесли его на свежий воздух. До прибытия скорой пожарной системы с помощью аппарата на сжатом воздухе обеспечивали ему вентиляцию легких, ведь он успел надышаться продуктами горения. В дальнейшем медики госпитализировали мальчика в больницу.

Видео – по ссылке.

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Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Спасатели с помощью медицинских ношей спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой помощи. Что сейчас с ребенком – читайте по ссылке.