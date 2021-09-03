Душил и поил алкоголем: возле Винницы задержали мужчину, который напал и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку (ФОТО)

В Винницкой области 56-летний местный житель закрылся с 11-летней девочкой и попытался совершить над ней сексуальное насилие. Об инциденте проинформировал отдел коммуникаций Нацполиции Винничины. 2 сентября в полицейское отделение пришла попросить помощи жительница одного из сел Могилев-Подольского района. Она рассказала, что пьяный односельчанин задержал ее 11-летнюю дочь и закрыл в своем доме.

Мужчина похитил девочку (фото vn.npu.gov.ua)

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина среди бела дня заставил девочку поехать с ним в дом. Когда они мчались на мотоцикле, это увидели крестьяне и сказали матери. Родственники сразу побежали к дому выпивохи, но двери там были закрыты, пьяный хозяин никого не впускал. Тогда они, беспокоясь за подростка, начали звонить в полицию.

Правоохранители сразу приехали в деревню. Чтобы пройти внутрь, им пришлось выбить дверь. Они задержали преступника, а перепуганную девочку вернули родителям.

Как рассказал руководитель районного отдела полиции Василий Ободовский, этот винничанинин уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе, и за сексуальное насилие. Девочку, которая хотела от него уйти, он очень напугал, ведь заставлял пить алкогольные напитки, душил, и сказал, что лишит жизни. Сейчас с потерпевшей винничанкой работают психологи.





Ранее судимый мужчина задержан и сидит СИЗО. Ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ( "незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 152 ("изнасилование"). Санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет заключения.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю.

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