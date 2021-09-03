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Главная Новости Общество происшествия Душил и поил алкоголем: возле Винницы задержали мужчину, который напал и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку (ФОТО)
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Душил и поил алкоголем: возле Винницы задержали мужчину, который напал и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку (ФОТО)

Нетрезвый мужчина встретил девочку на улице и, пригрозив, заставил сесть ее в коляску мотоцикла и поехать с ним

сегодня, 21:34
Автор:

Лиля Воробьева

В Винницкой области 56-летний местный житель закрылся с 11-летней девочкой и попытался совершить над ней сексуальное насилие. Об инциденте проинформировал отдел коммуникаций Нацполиции Винничины. 2 сентября в полицейское отделение пришла попросить помощи жительница одного из сел Могилев-Подольского района. Она рассказала, что пьяный односельчанин задержал ее 11-летнюю дочь и закрыл в своем доме.

Душил и поил алкоголем: возле Винницы задержали мужчину, который напал и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку (ФОТО)

Мужчина похитил девочку (фото vn.npu.gov.ua)

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина среди бела дня заставил девочку поехать с ним в дом. Когда они мчались на мотоцикле, это увидели крестьяне и сказали матери. Родственники сразу побежали к дому выпивохи, но двери там были закрыты, пьяный хозяин никого не впускал. Тогда они, беспокоясь за подростка, начали звонить в полицию.

 Правоохранители сразу приехали в деревню. Чтобы пройти внутрь, им пришлось выбить дверь. Они задержали преступника, а перепуганную девочку вернули родителям.

Как рассказал руководитель районного отдела полиции Василий Ободовский, этот винничанинин уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе, и за сексуальное насилие. Девочку, которая хотела от него уйти, он очень напугал, ведь заставлял пить алкогольные напитки, душил, и сказал, что лишит жизни. Сейчас с потерпевшей винничанкой работают психологи.

Душил и поил алкоголем: возле Винницы задержали мужчину, который напал и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку (ФОТО) - фото 2

Ранее судимый мужчина задержан и сидит СИЗО. Ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ( "незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 152 ("изнасилование"). Санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет заключения.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Винницкой области мужчина изнасиловал малолетнюю.


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-zatrimala-pidozryuvanogo-u-vikradenni-ta-sprobi-z-valtuvannya-11-richnoji-divchinki/
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