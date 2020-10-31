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ДТП на Крещатике: в прокуратуре рассказали, кто пострадал на Майдане

Мама с ребенком находится в больнице

сегодня, 10:05 comments3712
Автор:

Владимир Лавский

Во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 30 октября на Майдане Независимости, пострадала семья с пятимесячным ребенком. Об этом сообщают в киевской прокуратуре. 

ДТП на Крещатике: в прокуратуре рассказали, кто пострадал на Майдане

"Три человека получили травмы, когда автомобиль вылетел на проезжую часть и столкнулся с другими машина. По предварительной информации, мужчина, который находился за рулем внедорожника, по техническим причинам не мог управлять средством. В результате стыка с другим авто, в котором находилась семья, всех троих госпитализировали. Среди них — пятимесячный ребенок", — заявила спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец. 

Также в результате ДТП погибло две женщины, 30 и 79 лет соответственно. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за рулем автомобиля, по данным СМИ, находился бывший чиновник. 

В ведомстве чиновник работал вплоть до увольнения в 2014 году. Официальной информации, подтверждающей данный факт, на данный момент нет. Разве что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что это был некто Юрий Н., что подтверждает данные "Украинской правды". 



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