ДТП на Крещатике: в прокуратуре рассказали, кто пострадал на Майдане

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Владимир Лавский
Во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 30 октября на Майдане Независимости, пострадала семья с пятимесячным ребенком. Об этом сообщают в киевской прокуратуре.
Также в результате ДТП погибло две женщины, 30 и 79 лет соответственно.
Как ранее сообщали "Комментарии", за рулем автомобиля, по данным СМИ, находился бывший чиновник.
В ведомстве чиновник работал вплоть до увольнения в 2014 году. Официальной информации, подтверждающей данный факт, на данный момент нет. Разве что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что это был некто Юрий Н., что подтверждает данные "Украинской правды".
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