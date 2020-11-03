ДТП на Крещатике: СМИ рассказали историю одной из погибших

Алла Сорока из Винницкой области погибла в дорожно-транспортном происшествии на Крещатике. "Газета по-украински" рассказывает историю женщины, которая оказалась в том злополучном месте.

Алле Сороке 30 лет исполнилось 22 сентября. Жила она вместе с родителями, своей семьи у девушки не было. Подруга девушки Лиана Протасевич поделилась своими воспоминаниями о погибшей.

"В день гибели Алла поехала в Киев, чтобы сходить в один из столичных храмов. Около 14 часов она вышла из храма, позвонила мне и рассказала, как все хорошо, была очень довольна. Сейчас сложно поверить, что ее больше нет с нами. Пару последних дней мы не выделись, потому что она работала на выборах. Она была всем для родителей, других детей у нее не было. Похоронили ее в свадебном платье, замуж она так и не вышла", — рассказывает подруга.

Как ранее сообщали "Комментарии", в прокуратуре сделали заявление по данному делу.

На данный момент водитель находится в больнице, под присмотром правоохранителей и врачей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. В ДТП пострадали минимум трое человек, двое погибли.



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