ДТП на Крещатике: СМИ рассказали историю одной из погибших

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Владимир Лавский
Алла Сорока из Винницкой области погибла в дорожно-транспортном происшествии на Крещатике. "Газета по-украински" рассказывает историю женщины, которая оказалась в том злополучном месте.
Алле Сороке 30 лет исполнилось 22 сентября. Жила она вместе с родителями, своей семьи у девушки не было. Подруга девушки Лиана Протасевич поделилась своими воспоминаниями о погибшей.
Как ранее сообщали "Комментарии", в прокуратуре сделали заявление по данному делу.
На данный момент водитель находится в больнице, под присмотром правоохранителей и врачей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. В ДТП пострадали минимум трое человек, двое погибли.
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