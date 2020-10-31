ДТП на Крещатике: в прокуратуре сделали очередное заявление

Водитель внедорожника, который совершил дорожно-транспортное происшествие в центре столицы, получил подозрение о нарушении правила дорожного движения. Об этом сообщает спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"66-летний водитель иномарки получил подозрение о нарушении правил дорожного движения. В пятницу, 30 октября, он спровоцировал масштабное ДТП в Киеве, которое повлекло за собой смерть двоих людей. Действия водителя квалифицированы по части третьей, статьи 286 Уголовного кодекса Украины", — сообщила Максимец.

На данный момент водитель находится в больнице, под присмотром правоохранителей и врачей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. В ДТП пострадали минимум трое человек, двое погибли.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, кто находился за рулем внедорожника.

В ведомстве чиновник работал вплоть до увольнения в 2014 году. Официальной информации, подтверждающей данный факт, на данный момент нет. Разве что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что это был некто Юрий Н., что подтверждает данные "Украинской правды".









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