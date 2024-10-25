Драка на Сумщине во время мобилизационных мероприятий: как отреагировали в областном ТЦК

Во время мобилизационных мероприятий, которые работники ТЦК и СП проводят на улицах населенных пунктов, нередко происходят столкновения. В сети Интернет распространяются соответствующие видео. В Сумском областном ТЦК и СП отреагировали на такой случай, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

В ТЦК отметили, что в социальных сетях распространяется видео с подписью "Видео мобилизации в Сумской области", и краткое сообщение: "после попытки полицейских и ТЦК забрать парня с улицы, началась стычка с другими прохожими".

"Поскольку из видео непонятно, почему именно происходит задержание работниками полиции гражданина и что стало причиной столкновения с другими прохожими, группа коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП обращается с просьбой к свидетелям события предоставить любую дополнительную информацию по данному событию", — сообщили в областном. центре комплектования.

Также в ТЦК обратились с просьбой к гражданам доверять проверенным источникам информации.

“Также напоминаем, что в Сумском областном ТЦК и СП по телефону: 3 8 066 03 28 920, действует горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных, где граждане могут получить консультации по поводу своих прав и обязанностей в процессе мобилизации, а также узнать актуальные изменения в законодательстве”, — подчеркнули в ТЦК. И заметили, что это значительно упрощает процесс взаимодействия и осведомленность в условиях военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об особенностях мобилизации мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Что рассказали в ТЦК, читайте по ссылке.



