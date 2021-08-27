Дорогу Киев-Харьков перекрыли из-за аварии: что случилось

В Полтавской области на дороге М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария. Об этом сообщил губернатор Полтавской области Олег Синегубов в Facebook.

На дороге перевернулся грузовик, фото Facebook

На 361-м километре дороги водитель грузовика марки "MAN" с полуприцепом, который двигался в сторону Харькова, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля с прицепом среди проезжей части. Авария произошла вечером 26 августа у поворота на Красноград.

Известно, что 41-летний водитель грузовика "MAN" совершил наезд на бетонные блоки. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся вместе с прицепом. Груз в виде бутового камня, который вез водитель, рассыпался посреди дороги.



Также на дорогу разлилось дизельное топливо. В это время грузовик загорелся.



На место вызвали патрульных, следственно-оперативную группу и пожарных города Полтава. На место аварии прибыло восемь работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и два пожарные машины. Возгорание потушили, водителя достали из кабины и передали медикам "скорой" помощи. Известно, что водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован в первую городскую больницу Полтавы.

Для ликвидации последствий аварии полицейские перекрыли движение в направлении Харькова. Водителям приходилось объезжать место аварии через село Коломацкое.

Сейчас движение по дороге восстановили, сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе подросток врезался в машину полицейских. Известно, что мопед не остановился на светофоре, поехал на красный свет и врезался в авто, которое поворачивало на улицу Туристскую.



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