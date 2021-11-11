Должны иметь выбор: в Черновицкой области отец отказался отдавать 4 детей в школу

На Буковине Путильское районное судебное учреждение наложило штраф в размере 850 гривен на папу четырех детей, который не захотел отпускать их на обучение в местную школу из-за плохого влияния на их воспитание. Об этом сообщает Путильское районное судебное учреждение, обнародуя собственное постановление.

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Житель Конятинской общины Дмитрий Попьюк, присутствовавший как ответчик на судебном заседании, отметил, что организовал собственную жизнь, как приближенную к естественной. А в окружающем социуме видит лишь влияние негатива и агрессии на развитие своих сыновей и дочерей. Поэтому в этом году глава многодетного семейства решил отказаться от дальнейшего образования детей, которое они получали в местной школе.

Сам буковинец сказал, что чтит только естественный закон жизни, а общество нарушило его, написав свои социальные законы. Отвечая на вопрос председательствующего, что он как отец должен позаботиться об их образовании, Дмитрий Попюк отметил, что они получают семейное образование. И оно выше, чем образование общественное.

Мама детей, выступившая в судебном заседании, рассказала, что их старшего сына, тогда десятиклассника, избили другие школьники в перерыве между занятиями.

Вместе с тем Путильское районное судебное учреждение признало жителя Буковины виновным в том, что он совершил админнарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 184 национального административного кодекса. Это квалифицируется как неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. На жителя общины наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн. Также ответчик должен оплатить из собственного кармана судебный сбор в размере 454 грн. Также судебное решение может быть обжаловано в апелляционном учреждении в течение 10 дней со дня его вынесения.

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