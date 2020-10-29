Должность главы полиции в одном из регионов страны пытались купить за миллион долларов

Бывший милиционер был готов заплатить миллион долларов за должность главы Управления национальной полиции в Ровенской области. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным источника, милиционер предложил взятку одному из чиновников в Департаменте кадрового назначения Нацполиции, а тот обратился в правоохранительные органы. Как стало известно позже, главный герой "истории" занимал высокую должность ранее, а потом не смог пройти переаттестацию.

Ему и его другу, который также принимал участие в данном процессе, сообщено о подозрении по факту предложения предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подозреваемые могут сесть за решетку от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Как ранее сообщали "Комментарии", пьяный полицейский устроил смертельную аварию под Киевом.

Легковушка "Фольксваген", за рулем которой был представитель правоохранительных органов, вылетела на пешеходный переход около 18:00 накануне. Увернуться от машины двум женщинам, которые переходили дорогу, не удалось. Одна из них погибла, вторую врачи увезли в больницу.







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