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Девушка разделась догола перед Офисом президента

Иногда деятельность "активисток" принимает причудливые формы - девушка решила голышом протестовать против насилия

сегодня, 12:48
Автор:

Сергей Медведев

На что только не идут так называемые общественные деятели, чтобы хоть каким-то образом привлечь внимание общественности. Так, одна из украинок не придумала ничего лучшего, чем обнажиться на публике. Свой акт эксгибиционизма сия нестыдливая барышня решила прикрыть благими намерениями остановить насилие.

Девушка разделась догола перед Офисом президента

Активистка пришла к Офису президента, разделась и залезла на шар, являющейся частью архитектурной композиции. При этом девушка кричала "долой насилие", хотя насиловать ее желающих не нашлось. Прибывшие на место правоохранители долго любоваться прелестями особы не стали и задержали противницу насилия.

Впрочем, помимо возможных отклонений в психике, подобное действо могло проводиться в рамках  всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартует именно сегодня и направлена на противодействие домашнему насилию.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 26 октября неизвестная девушка пришла к посольству, сняла пальто и полностью оголилась, выкрикивая по-польски "Сестры, к оружию". На ее теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело — мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию"). Акция приурочена к решению польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты. Активистку быстро увела охрана.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1904463-ogolena-aktivistka-namagalisya-zobraziti-divchinu-na-kuli-pered-ofisom-prezidenta
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