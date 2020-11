Девушка разделась догола перед Офисом президента

На что только не идут так называемые общественные деятели, чтобы хоть каким-то образом привлечь внимание общественности. Так, одна из украинок не придумала ничего лучшего, чем обнажиться на публике. Свой акт эксгибиционизма сия нестыдливая барышня решила прикрыть благими намерениями остановить насилие.

Активистка пришла к Офису президента, разделась и залезла на шар, являющейся частью архитектурной композиции. При этом девушка кричала "долой насилие", хотя насиловать ее желающих не нашлось. Прибывшие на место правоохранители долго любоваться прелестями особы не стали и задержали противницу насилия.

Впрочем, помимо возможных отклонений в психике, подобное действо могло проводиться в рамках всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартует именно сегодня и направлена на противодействие домашнему насилию.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 26 октября неизвестная девушка пришла к посольству, сняла пальто и полностью оголилась, выкрикивая по-польски "Сестры, к оружию". На ее теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело — мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию"). Акция приурочена к решению польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты. Активистку быстро увела охрана.

