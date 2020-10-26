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Новая акция Femen: почему активистки теперь обнажают не только грудь (ВИДЕО 18+)

Femen устраивают «голые акции» уже второй день подряд

сегодня, 15:12
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня в Киеве у здания Посольства Польши активистка движения Femen совершила "голую акцию". Видео разместило издание "Страна. Юа".

Новая акция Femen: почему активистки теперь обнажают не только грудь (ВИДЕО 18+)

Скриншот из видео

Так, утром 26 октября девушка пришла к посольству, сняла пальто и полностью оголилась, выкрикивая по-польски "Сестры, к оружию". На ее теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело — мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию"). Акция приурочена к решению польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты. Активистку быстро увела охрана.


Как рассказала лидер движения Femen Анна Гуцол, теперь секстремистки будут появляться на публике не только с голой грудью, а и обнажать область таза. Акцент на низ женского тела активистки объясняют так: "Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция — это и есть первичная власть".

Напомним, в день выборов Зеленского "атаковала" активистка Femen без нижнего белья.


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