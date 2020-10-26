Новая акция Femen: почему активистки теперь обнажают не только грудь (ВИДЕО 18+)

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Таисия Ерохина
Сегодня в Киеве у
здания Посольства Польши активистка движения Femen совершила "голую акцию".
Видео разместило издание "Страна. Юа".
Скриншот из видео
Так, утром 26 октября девушка пришла к посольству, сняла пальто и полностью оголилась, выкрикивая по-польски "Сестры, к оружию". На ее теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело — мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию"). Акция приурочена к решению польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты. Активистку быстро увела охрана.
Как рассказала лидер
движения Femen Анна Гуцол, теперь секстремистки будут появляться на публике не
только с голой грудью, а и обнажать область таза. Акцент на низ женского тела
активистки объясняют так: "Femen экспериментирует с форматом и пытается
задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше
акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция — это и есть
первичная власть".
Напомним, в день
выборов Зеленского
"атаковала" активистка Femen без нижнего белья.
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