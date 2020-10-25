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Зеленского «атаковала» активистка Femen без нижнего белья

Зеленский вместе с супругой Еленой уже проголосовали

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. На избирательный участок для голосования пришел глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена, в сопровождении телохранителей. На месте их встречала активистка Femen, которая выбежала из толпы и задрала юбку. Об этом сообщает издание "Страна".

Зеленского «атаковала» активистка Femen без нижнего белья

Все произошло очень быстро. Девушка выскочила и задрала юбку красного цвета, на которой было написано "Zexist". Активистка была без нижнего белья. На видео видно, как спустя несколько секунд к ней подбежала охрана и передала сотрудникам полиции. Президент вместе с супругой не придали инциденту значения и зашли на избирательный участок.

Так движение Femen обозвало правление президента Украины, позволяющего себе и своей команде сексисткие высказывания в адрес женщин.

Известно, что после голосования Зеленский не был многословным, он поздравил всех с праздником и дал несколько коротких ответов представителям СМИ, после чего покинул избирательный участок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Минздрав назвал правила безопасности во время выборов.


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