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Минздрав назвал правила безопасности во время выборов

Степанов отметил, что важно провести безопасные выборы

сегодня, 13:08
Автор:

Таисия Ерохина

В грядущее воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут выборы. Министерство здравоохранения Украины акцентирует внимание на том, чтобы процесс голосования проходил безопасно. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга сегодня.

Минздрав назвал правила безопасности во время выборов

Так, Минздрав рекомендует перед началом работы голове избирательной комиссии определить ответственное лицо, которое будет проводить опрос избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Это касается как тех, кто придет голосовать, так и членов избирательных участков. При наличии симптомов или повышенной температуры Степанов рекомендует обращаться к врачу.

"Во время проведения подготовки к выборам также ограничиваются массовые мероприятия в закрытых помещениях. Имеется в виду посещение учебных заведений, на территории которых расположены избирательные комиссии", — отметил глава Минздрава.

Отмечается, что на входе к избирательной комиссии обязательно должны быть оборудованы места со спиртосодержащими дезинфицирующими средствами для рук и информационные материалы по противоэпидемическим мероприятиям. Кроме того, у входа и в помещениях для голосования должны нанести разметку для соблюдения физической дистанции в 1-1,5 метра. Если есть такая возможность, то Минздрав предлагает сделать отдельный вход и выход в помещение для голосования.

Степанов сообщил, что количество людей, которые находятся на участке, должно составлять не более трех человек, где выдаются избирательные бюллетени. Все места и поверхности в помещении следует продезинфицировать.

Как сообщалось, Минздрав назвал четыре уровня опасности из-за COVID-19. Известно, на каком сейчас Украина.


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