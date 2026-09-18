Девушка, попавшая под колеса автомобиля замминистра инфраструктуры, намекнула на самоубийство

Новое важное свидетельство появилось по делу о ДТП в Житомирской области, в котором пострадала 16-летняя Виктория. По данным УНН, перед аварией девушка посылала друзьям сообщения о нежелании жить и намерении броситься под автомобиль.

ДТП

Авария произошла 11 сентября около 23:35 на трассе Киев-Чоп возле села Васильевка Житомирского района. Служебный Volkswagen Multivan, которым руководил замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник, наехал на девушку, когда она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителя проверили на алкоголь и другие вещества – следы алкоголя, по данным следствия, не обнаружены. Водитель и пассажир автомобиля заявили, что она внезапно выбежала на дорогу. Пассажир предположил, что она могла намеренно очутиться на пути автомобиля.

Ключевыми для следствия стали цифровые подтверждения. Подруга Виктории рассказала, что перед ДТП получила от нее голосовое сообщение, в котором девушка говорила, что не хочет жить и собирается устремиться под машину. Впоследствии следователи обнаружили соответствующую переписку в Telegram.

Следователи нашли переписку между подругами в мессенджере Telegram перед ДТП. В частности, 11 сентября в 23:09 на мессенджер телеграмм подруге поступило голосовое сообщение следующего содержания: "Мне по*уй, Настя, извини меня за все, что я тебе сделала плохое, пожалуйста, но я сейчас иду броска под машину, я сдыхаю, и всё, я больше.

Также Виктория написала близкому другу, что это могут быть ее последние слова и попросила его признаться в своих чувствах.

По словам подруги, сообщения могли быть связаны с проблемами в отношениях с парнем.

Позже на телефон своего близкого друга потерпевшая написала сообщение следующего содержания: "Я тебе скажу так, это сейчас последние слова которые ты услышишь возможно, и вообще в этой жизни, просто признайся мне без ничего типа, я тебе понравилась, у тебя было какое-то поведение странное. Если хочешь у тебя есть 5 минут чтобы вы что-то, чтобы вы 5 минут чтобы.

Информацию о возможных семейных конфликтах в семье девушки правоохранители также проверяют, однако сама Виктория, по свидетельству подруги, о них не рассказывала.

Следователи проводят дальнейшие процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства аварии и события, которые ей предшествовали.

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