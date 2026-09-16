Понад 1,7 тисячі загиблих: в яких регіонах в Україні сталося найбільше ДТП у 2026 році

В Україні за січень-серпень 2026 року зареєстрували 16 040 дорожньо-транспортних пригод із загиблими та/або травмованими. Унаслідок цих аварій загинула 1741 людина, ще 20 258 осіб отримали травми. Такі дані Національна поліція надала у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

ДТП

Таким чином, у середньому за вісім місяців в Україні щодня реєстрували близько 66 ДТП із потерпілими або загиблими. Щодня внаслідок таких аварій у середньому гинули майже 7 людей, а понад 83 людини отримували травми.

Найбільшу кількість ДТП із загиблими та/або травмованими зафіксували у Львівській області – 1634 аварії. Друге місце за цим показником посіла Київська область – 1313 ДТП, а третє – Дніпропетровська область, де зареєстрували 1311 таких аварій.

Отже, лише на три регіони припадає понад 4,2 тисячі ДТП, у яких люди загинули або були травмовані. Це близько чверті від усіх аварій відповідної категорії, зареєстрованих у країні за вісім місяців.

Водночас наведена статистика стосується саме ДТП, у яких були загиблі та/або травмовані. Загальна кількість усіх дорожніх аварій, включно з тими, де люди не постраждали, є значно більшою.

Дані Нацполіції охоплюють період із січня по серпень 2026 року.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за перші вісім місяців 2026 року в Україні зафіксовано майже тисячу важких дорожньо-транспортних пригод за участю легкого персонального електричного транспорту (електросамокатів, моноколіс та гіроскутерів). Про це свідчить відповідь Департаменту патрульної поліції Національної поліції України на журналістський запит порталу "Коментарі".



