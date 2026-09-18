Дівчина, яка потрапила під колеса автівки заступника міністра інфраструктури, натякнула на самогубство

Нове важливе свідчення з’явилося у справі про ДТП на Житомирщині, в якій постраждала 16-річна Вікторія. За даними УНН, перед аварією дівчина надсилала друзям повідомлення про небажання жити та намір кинутися під автомобіль.

ДТП

Аварія сталася 11 вересня близько 23:35 на трасі Київ-Чоп неподалік села Василівка Житомирського району. Службовий Volkswagen Multivan, яким керував заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник, наїхав на дівчину, коли вона переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водія перевірили на алкоголь та інші речовини – слідів алкоголю, за даними слідства, не виявили. Водій і пасажир автомобіля заявили, що дівчина раптово вибігла на дорогу. Пасажир припустив, що вона могла навмисно опинитися на шляху автомобіля.

Ключовими для слідства стали цифрові докази. Подруга Вікторії розповіла, що перед ДТП отримала від неї голосове повідомлення, в якому дівчина говорила, що не хоче жити й збирається кинутися під машину. Згодом слідчі знайшли відповідну переписку в Telegram.

Слідчі знайшли переписку між подругами у месенджері Telegram перед ДТП. Зокрема, 11 вересня о 23:09 на месенджер телеграм подрузі надійшло голосове повідомлення наступного змісту: "Мені по*уй, Настя, вибач мене за все, що я тобі зробила погане, пожалуста, але я зараз іду кидаця під машину, я здихаю, і всьо, я більш так жить не буду….. ".

Також Вікторія написала близькому другу, що це можуть бути її останні слова, і попросила його зізнатися у своїх почуттях.

За словами подруги, повідомлення могли бути пов’язані з проблемами у стосунках із хлопцем.

Пізніше на телефон свого близького друга потерпіла написала повідомлення наступного змісту: "Я тобі скажу так, це зараз послєдні слова які ти почуєш возможно, і вообще в цій жизні, просто признайся мені без нічого тіпа, я тобі понравилась, у тебе було якесь поведеніє странне. Єслі хочеш у тебе є 5 минут щоб виговоритись що ти почуствував, і всьо".

Інформацію про можливі сімейні конфлікти в родині дівчини правоохоронці також перевіряють, однак сама Вікторія, за свідченням подруги, про них не розповідала.

Наразі слідчі проводять подальші процесуальні дії, щоб встановити всі обставини аварії та події, які їй передували.

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