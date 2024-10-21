Девушка, пережившая нападение ХАМАСа, совершила самоубийство: семья обвиняет Израиль

20 октября Ширел Голан исполнилось 22 года. Девушка должна была праздновать свой день рождения с семьей. Но, ее нашли мертвой в собственном доме, а ее телефон был заполнен поздравлениями друзей, которые остались без ответа. 22-летняя девушка, которая пережила нападение ХАМАС в октябре 2023 года, совершила самоубийство, а ее брат обвиняет израильские власти.



Ширел Голан. Фото из открытых источников

7 октября 2023 года фестиваль Nova в Израиле превратился в кровавое поле боя, когда террористы ХАМАСа атаковали участников. Около 364 человек были убиты, другие стали жертвами группового изнасилования и жестокого поведения. Некоторых участников похитили и вывезли в Газу. Ширел Голан, вместе со своим партнером, смогла избежать смерти, прячась часами от нападавших.

После нападения в Голан начали развиваться симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), такие как дизассоциация и изоляция. Несмотря на две госпитализации, ей официально не был поставлен диагноз ПТСР, а необходимое лечение так и не было предоставлено. Ее брат Эяль Голан обвинил Израиль в невыполнении своих обязательств по оказанию поддержки жертвам нападения.

"Если бы государство позаботилось о ней, ничего бы этого не произошло. Государство Израиль дважды убило мою сестру. Один раз в октябре мысленно, а второй раз сегодня, на ее 22-й день рождения, физически", — сказал Эяль Голан.

Министерство благополучия и социальных услуг заявило, что оказывает комплексную помощь жертвам нападения. Однако этот ответ не удовлетворил многих, кто считает, что меры поддержки недостаточны. Министерство также призвало всех, кто нуждается в эмоциональной поддержке, обращаться на горячую линию или через интернет за помощью.

"Я потерял свою сестру, но я хочу поднять шум, чтобы другие не потеряли своих близких", – сказал брат погибшей.

Руководитель Национального центра травматического стресса и стойкости Тель-Авивского университета Яир Бар-Хаим подсчитал, что у 30 тыс. израильтян может развиться посттравматическое стрессовое расстройство в результате атаки 7 октября и связанной с ней войной. По его словам, система психологической помощи была заполнена, еще до нападения ХАМАС, и люди ждали приема психолога более девяти месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось психологическое состояние после начала полномасштабной войны.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран с наибольшим количеством самоубийств.



