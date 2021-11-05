Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии (ВИДЕО)

Избранник Львова Юрий Гринив во время сессионного заседания во Львовском городском совете изображал российского президента Путина. Видеоролик с тем, как развивает свой художественный талант представитель фракции "Европейской солидарности" выставлен в Telegram Пьемонт.

Депутат внимательно рисовал Путин (фото из открытых источников)

Пока его коллеги решали рабочие проблемы жизнедеятельности города, этот депутат тщательно изображал портрет российского руководителя со своего телефона, внимательно сравнивая похож ли он с тем, что на экране.

Режиссеры, запечатлевшие этот видеоролик из депутатской жизни, говорят, что ждут ответа депутатского большинства. В частности, фракции "Свободы" и других патриотов. Как и того, что львовский избранник Игорь Шолтыс будет настаивать, чтобы забрать депутатские мандаты не только господина Горуны, но и его коллеги Гринива.

Совсем недавно этого представителя "Европейской солидарности" уличили в том, как он в ходе сессии Львовсовета решал в телефоне прикольные головоломки.

В социальных сетях горожане высказывают разные мнения. В частности, и с юмором. Мол, господин депутат готовит новые макеты для свертков новой туалетной бумаги. Возможно, утверждают, мишень для охоты записывает уже на некоторое время наперед.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области задержали вооруженного мужчину. Молодой человек в Червонограде во время конфликта с гостем местного кафе вытащил оружие и стал стрелять. Событие произошло 23 сентября в заведении районного центра. О стрельбе в полицию сообщили работники кафе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и скорая.





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