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Дело Ефремова: артист дал показания, принял важное решение и выплатил компенсацию

Первым делом Михаил Ефремов решил изменить адвокатов

сегодня, 17:05
Автор:

Владимир Лавский

Известный российский артист Михаил Ефремов во время судебного процесса вновь дал показания о нашумевшей аварии со своим участием, которая повлекла смерть водителя "ГАЗели" Сергея Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

"У меня не было желания садиться за руль своего автомобиля и уезжать, когда вышел из одного из питейных заведений. Возможно, свидетели меня с кем-то путают. Да, я был в том пабе, но, может, это был другой день?", - сказал Ефремов.

Дело Ефремова: артист дал показания, принял важное решение и выплатил компенсацию

Также известный артист сообщил, что с помощью своего адвоката выполнил денежный перевод четырем пострадавшим в этом деле по 200 тысяч рублей. Ранее старший сын Сергея Захарова подал иск на Ефремова в размере семи с половиной миллиона рублей, остальные трое - на один рубль. Во время судебного заседания подозреваемый попросил у суда перевести нынешних адвокатов Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую в статус консультантов. Суд ходатайство удовлетворил. О новых представителях Ефремова в суде на данный момент неизвестно. 

Как ранее сообщали "Комментарии", адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев грубо ответил журналистке. 

По данным источника, причиной перепалки стали сюжеты, которые ранее выходили на данном телеканале и на других ресурсах. Согласно общепринятой версии, Ефремов изменил линию поведения из-за рекомендаций своего адвоката, который настоял  защитить себя перед законом.




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