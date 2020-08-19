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Главная Новости Общество происшествия Адвокат Ефремова грубо ответил журналистке (ВИДЕО)
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Адвокат Ефремова грубо ответил журналистке (ВИДЕО)

Скандал случился у здания суда

сегодня, 16:34
Автор:

Владимир Лавский

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал журналистку телеканал "Life" девушкой "с низким социальным статусом". Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

По данным источника, причиной перепалки стали сюжеты, которые ранее выходили на данном телеканале и на других ресурсах. Согласно общепринятой версии, Ефремов изменил линию поведения из-за рекомендаций своего адвоката, который настоял  защитить себя перед законом.

Адвокат Ефремова грубо ответил журналистке (ВИДЕО)


Ранее "Комментарии" публиковали видео, как Михаила Ефремова на руках из здания суда

Отмечается, что Ефремову стало плохо еще накануне. Находясь под круглосуточном домашним арестом, артист упал на пол и не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Его обнаружил сын, который и вызвал врачей, а они диагностировали прединсультное состояние.

Утром его ввели в здание Пресненского райсуда под руки.




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