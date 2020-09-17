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Давление как у космонавта: врачи "Шарите" рассказали о состоянии Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес жалуется на то, что врачи отняли у него все гаджеты

сегодня, 20:17
Автор:

Екатерина Белоброва

Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает проходить комплекс лечения в немецкой клинике "Шарите" от коронавируса COVID-19. Врачи отмечают, что состояние городского головы заметно улучшается. Об этом рассказал давний друг Кернеса Павел Фукс на своем Телегам-канале.

Давление как у космонавта: врачи "Шарите" рассказали о состоянии Кернеса

Источник Наш Харьков

Как отметил бизнесмен, давление у городского головы "как у космонавта", лечение он проходит в палате интенсивной терапии.

"Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат – обещал выйти на связь", - указано в сообщении Фукса.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Геннадий Кернес под влиянием опасной пандемии впал в кому. Сам харьковский городской голова действительно оказался заражен, но над приписанной ему комой смеялся.

Вчера его транспортировали в Германию в ту же больницу, где лечится после отравления опасным веществом "Новичок" российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный.


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