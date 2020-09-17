Давление как у космонавта: врачи "Шарите" рассказали о состоянии Кернеса

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Екатерина Белоброва
Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает проходить комплекс лечения в немецкой клинике "Шарите" от коронавируса COVID-19. Врачи отмечают, что состояние городского головы заметно улучшается. Об этом рассказал давний друг Кернеса Павел Фукс на своем Телегам-канале.
Источник Наш Харьков
Как отметил бизнесмен, давление у городского головы "как у космонавта", лечение он проходит в палате интенсивной терапии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Геннадий Кернес под влиянием опасной пандемии впал в кому. Сам харьковский городской голова действительно оказался заражен, но над приписанной ему комой смеялся.
Вчера его транспортировали в Германию в ту же больницу, где лечится после отравления опасным веществом "Новичок" российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный.
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