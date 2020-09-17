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Кернеса доставили в “Шарите”: мэр Харькова в тяжелом состоянии (видео)

Кернес находится в сознании

сегодня, 10:43
Автор:

Елена Волкова

Друг харьковского мэра Геннадия Кернеса - бизнесмен Павел Фукс - сообщил о том, что градоначальника привезли в немецкую клинику "Шарите". Кернес находится в сознании, однако его состояние тяжелое. 

Кернеса доставили в “Шарите”: мэр Харькова в тяжелом состоянии (видео)

Харьковского мэра будут лечить в той же клинике, где находится отравленный оппозиционер Алексей Навальный. Однако Кернеса, инфицированного коронавирусом, увезли за границу не из-за осложнений COVID-19. Различные источники, которых цитировали харьковские Телеграмм-каналы, озвучивали различные версии госпитализации в Charite: от отека мозга и комы до инсульта. Однако инсайдеры, приближенные к окружению градоначальника, говорят, что в Берлин Кернеса доставили на сложную операцию вследствие  обострившихся хронических заболеваний после покушения на его жизнь в 2014 году. 

Ранее мы сообщали, что Кернес пребывает без сознания. В Германии есть четыре клиники, которые были готовы его принять.


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