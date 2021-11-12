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Чуть не умер: в больнице Днепра мужчина уколол себе препарат для животных

Происшествие произошло в помещении медицинской поликлиники №4

12 ноября 2021, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Днепр горожанин ввел себе препарат, который ветеринары используют как средство от вшей для животных и чуть не ушел из жизни. Это имело место в туалете медицинского учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".

Чуть не умер: в больнице Днепра мужчина уколол себе препарат для животных

В Днепре уколол себе препарат для животных (фото из открытых источников)

Происшествие произошло в помещении медицинской поликлиники №4, расположенной на улице Ломаний.

После укола у днепрянина произошла наркотическая передозировка, тело начало судомить, шла пена изо рта. Он упал в обморок. Медики сразу стали оказывать ему помощь и вызвали полицейских. В помещении туалета они обнаружили использованный шприц и ампулу от ветеринарного препарата.
Этот днепрянин был доставлен в отделение токсикологии. Полицейские города устанавливают, кто этот человек и чем занимается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре в квартире нашли тело мужчины, связанное веревками . 11 ноября в дежурную часть патрульной полиции позвонил днепрянин и сообщил, что он не может выйти на связь со своим знакомым. Он так же не мог зайти в квартиру, дверь была закрыта с внутренней стороны. Представители спасательной службы выломали дверь, чтобы зайти в жилище. Полицейские нашли там мертвого горожанина. Он лежал на полу в одной комнате. По обнародованной информации, ноги и тело покойника были крепко перевязаны ремнем и веревкой, на лице намотана старая тряпка. Гениталии мужчины также были связаны отдельной бечевкой. Окна в доме были закрыты, все осталось на своих местах. Сейчас здесь работают представители следствия, и прибыл судмедэксперт. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.


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Источник: https://t.me/bazabazon/8725
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