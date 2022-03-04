Что известно о судьбе захватчиков, застрявших в болоте на территории Донецкой области: подробности

На территории Донецкой области наши военные задержали двух российских солдат из 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации. Оккупанты зашли в болото и не могли оттуда выбраться, выполняя свою "задачу".

В Донецкой области задержаны оккупанты, застрявшие в болоте (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

За обнародованной надзорным учреждением области информацией, как свидетельствуют данные следствия, еще 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 российской армии, им было, соответственно, 36 и 29 лет, выполняя поставленный им преступный приказ российского командования, направились из своей части, что находится в Симферопольском районе АР Крым на территории, которая подконтрольна нашей стране.

Российские военные имели поставленную задачу: выявить блокпосты и пункты дислокации украинских военнослужащих для того, чтобы продолжать свою преступную агрессию.

Сейчас прокуроры Донецкой областной прокуратуры решают вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании захватчикам меры пресечения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Обломок российской ракеты упал во дворе президентской дачи Зеленского в Конче-Заспе. Во дворе загородного дома главы Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе обнаружили обломок российской ракеты. Президент прокомментировал это коротко: "Мимо". Об этом сообщает в социальных сетях пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Как отметил спикер украинского президента, часть ракеты российского агрессора приземлилась во дворе территории загородной дачи Владимира Зеленского. Сам глава нашей страны лишь коротко сказал об этом: "Мимо".

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