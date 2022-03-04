Что известно о судьбе захватчиков, застрявших в болоте на территории Донецкой области: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
На территории Донецкой области наши военные задержали двух российских солдат из 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации. Оккупанты зашли в болото и не могли оттуда выбраться, выполняя свою "задачу".
В Донецкой области задержаны оккупанты, застрявшие в болоте (фото из открытых источников)
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
За обнародованной надзорным учреждением области информацией, как свидетельствуют данные следствия, еще 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 российской армии, им было, соответственно, 36 и 29 лет, выполняя поставленный им преступный приказ российского командования, направились из своей части, что находится в Симферопольском районе АР Крым на территории, которая подконтрольна нашей стране.
Российские военные имели поставленную задачу: выявить блокпосты и пункты дислокации украинских военнослужащих для того, чтобы продолжать свою преступную агрессию.
Сейчас прокуроры Донецкой областной прокуратуры решают вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании захватчикам меры пресечения.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости