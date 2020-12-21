Чиновник украинского МВД может быть замешан в отмывании денег в США – СМИ

Чиновник топ-ранга из Украины и его жена могут зарабатывать на обналичивании денег и азартных играх онлайн, легитимизируя доходы в США. Об этом идет речь в материале американского издания Econotimes, передают "Вести. Юа".

Как сообщают "Вести. Юа", Евгений Шевцов, заместитель начальника управления ГСУ Национальной полиции, может быть одним из основных контролеров над игорным бизнесом и "куратором" всего рынка подпольных казино. Блогер Алексей Голобуцкий заявил, что Нацполиция якобы с подачи Шевцова избирательно подходит к проверкам нелегальных игорных заведений. По данным "Вести. Юа", основные игорные и финансовые активы Шевцова сосредоточены вокруг компании Лео Гейминг.

Как сообщили в программе журналистских расследований "Стоп коррупции" на "5 канале", правоохранители якобы под руководством Шевцова осуществляют атаки на ИТ-предприятия против возможных бизнес-конкурентов жены Шевцова — Елены Дегрик. Авторы программы утверждают, что Евгений Шевцов якобы оказывал давление на журналистов. Так, в соцсетях были опубликованы видео автомобилей, недвижимости и ресторанов семьи Шевцовых. Автор видео Денис Иванов утверждает, пишут "Вести. Юа", что за это видео его семью преследовали, а у отца провели обыски. На адвоката отца Дениса Иванова Маси Найема в сентябре 2019-го Шевцов, по данным "Вести. Юа", подал в суд за клевету. А журналист-расследователь Любовь Величко после выхода материала, как сообщают "Вести. Юа", стала объектом кампании по дискредитации.

Как пишут "Вести. Юа", членам семьи Евгения Шевцова принадлежат несколько компаний, которые якобы могут быть причастны к "отмыванию" прибыли от азартных игр и ставок. Учредителями значатся американские граждане.

"Вести. Юа" назвали основных фигурантов и участников операции: Юрий Каплун, учредитель ФК "Леогейминг Пей", компания "прописана" в США; Виктор Капустин, глава в 2005-2010 гг. Укрэксимбанка; ООО Оптимум Риелти", работа с недвижимостью, учредитель строительной компании "Альтруист", которая является финансовым контрагентом "Лео Гейминг"; ООО "Интерсет" в США — основатели Алекс Мардер и Юрий Каплун; директор компании — Алексей Тихоновский, зарегистрирован в Крыму; контрагент от украинской стороны — ООО "Лео Партнерс" с КВЕДами, Кипр. Директор Алена Шевцова.

"Вести. Юа" отмечают, что это небольшая часть организаций, на которые якобы выводятся как частные денежные средства суммы для дальнейшей отправки в США и Кипр.

Помимо этого, в госреестрах есть судебное решение, в котором фигурирует уголовное производство СБУ №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Согласно материалам дела, компания Елены Шевцовой ООО "Лео-Партнерс" участвовала в переводе титульных знаков Webmoney на территорию Украины, временно подконтрольную ЛДНР.

Кроме того, нардепы призвали правоохранителей провести проверку в отношении заместителя руководителя ГСУ Нацполиции Евгения Шевцова, который может быть причастен к международной криминальной схеме.

Напомним, СБУ заблокировала конвертцентр с миллиардным оборотом.

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