Четвертые сутки во тьме: город оказался на грани блекаута, прогнозов нет

Город Конотоп на Сумщине уже долгое время приходит в себя от последствий массированных ударов со стороны российских оккупационных войск, которые нанесли критические разрушения местной инфраструктуре.

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Ситуация в населенном пункте остается очень сложной и нестабильной. По официальным данным, Конотоп четвертые сутки остается без света после российских ударов, а сроки возобновления электроснабжения остаются неизвестными. Очередной акт террора со стороны РФ привел к значительным повреждениям гражданских объектов. О последствиях вражеских налетов рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире Общественного, отметив, что в результате российских атак повреждены учебные заведения, а местная больница вынуждена работать с помощью генераторов.

Кроме отсутствия электроэнергии, жители города столкнулись с другими коммунальными вызовами, существенно усложняющими повседневную жизнь. К тому же, в большей части Конотопа нет газа, что ограничивает возможности для приготовления пищи и обогрева. Для экономии ресурсов местные власти вынуждены были пойти на жесткие шаги по обеспечению людей базовыми потребностями. Водоснабжение обеспечивают по четко определенному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Энергетики и коммунальные службы постоянно работают на объектах, однако масштабы разрушений не позволяют назвать даже приблизительную дату стабилизации системы. Глава города откровенно признал, что ситуация остается неопределенной.

"К сожалению прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов", — констатировал Семенихин, призвав горожан набираться терпения и поддерживать друг друга в это тяжелое время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине представила Генеральной Ассамблее новый масштабный доклад. Эксперты пришли к выводу, что руководство Российской Федерации совершило военные преступления и преступления против человечности. В частности, речь идет о целенаправленном уничтожении критической инфраструктуры и незаконном привлечении иностранных граждан к боевым действиям.



