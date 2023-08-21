Черная полоса среди пилотов: за несколько дней погибли трое

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Slava Kot
За последние несколько дней погибли три пилота пассажирских авиалиний. Последней жертвой стал пилот компании Qatar Airways, который умер на борту самолета следовавшего в столицу Катара.
За несколько дней погибли трое пилотов. Фото: airliners.net
Рейс QR579 следовал из Дели в Доху, однако за пол часа до прибытия самолет был перенаправлен в Дубай. Это произошло из-за ухудшения состояния здоровья одного из пилотов компании Qatar Airways, который являлся пассажиром на этом самолете. После приземления медики осмотрели пилота и заявили о его смерти.
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Это очередной случай смерти пилота на борту самолета. За несколько дней до этого, рейс, совершавший полет из США в Чили, был перенаправлен в Панаму. Капитан самолета Иван Андаур, управлявший полетом, сообщил о плохом самочувствии и пошел в туалет, где его нашли без сознания. Два других пилота, которые были в команде, совершили экстренную посадку в ближайшем аэропорту, однако медицинские службы констатировали смерть пилота.
Третий случай смерти пилота произошел в Индии. Пилот авиакомпании IndiGo, который должен был совершить внутренний рейс из Нагпуры к Пуне, умер у выхода на взлетную площадку.
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