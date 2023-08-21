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Черная полоса среди пилотов: за несколько дней погибли трое

Из-за неизвестных обстоятельств несколько пилотов пассажирских самолетов погибли в последнюю неделю.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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За последние несколько дней погибли три пилота пассажирских авиалиний. Последней жертвой стал пилот компании Qatar Airways, который умер на борту самолета следовавшего в столицу Катара.

Черная полоса среди пилотов: за несколько дней погибли трое

За несколько дней погибли трое пилотов. Фото: airliners.net

Рейс QR579 следовал из Дели в Доху, однако за пол часа до прибытия самолет был перенаправлен в Дубай. Это произошло из-за ухудшения состояния здоровья одного из пилотов компании Qatar Airways, который являлся пассажиром на этом самолете. После приземления медики осмотрели пилота и заявили о его смерти.


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Это очередной случай смерти пилота на борту самолета. За несколько дней до этого, рейс, совершавший полет из США в Чили, был перенаправлен в Панаму. Капитан самолета Иван Андаур, управлявший полетом, сообщил о плохом самочувствии и пошел в туалет, где его нашли без сознания. Два других пилота, которые были в команде, совершили экстренную посадку в ближайшем аэропорту, однако медицинские службы констатировали смерть пилота.

Третий случай смерти пилота произошел в Индии. Пилот авиакомпании IndiGo, который должен был совершить внутренний рейс из Нагпуры к Пуне, умер у выхода на взлетную площадку.

"Мы огорчены смертью одного из наших пилотов, умершего сегодня в Нагпуре. Ему стало плохо в аэропорту Нагпура, и его доставили в больницу, где он, к сожалению, умер. Наши мысли и молитвы с его семьей и близкими", – говорится в заявлении авиакомпании IndiGo.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный туроператор заставил пассажиров лететь в Африку вместо запланированного маршрута в Лондон.

Также "Комментарии" писали, что в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки.



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